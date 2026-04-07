Λήξη συναγερμού με Χάμες: Διαψεύδονται οι φήμες για θανατηφόρα νόσο, επιστρέφει στις προπονήσεις

Ο Χάμες Ροντρίγκεζ επέστρεψε στις προπονήσεις της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, λίγο μετά την διάψευση των διοικούντων ότι αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια.

Ο 34χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός νοσηλεύθηκε για τρεις ημέρες με «σοβαρή αφυδάτωση», δύο ημέρες μετά τον αγώνα της Κολομβίας με την Γαλλία (ήττα με 3-1) στις 29 Μαρτίου, ενώ ακολούθως επέστρεψε στο σπίτι του υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού επέστρεψε στις προπονήσεις την Πέμπτη και θα επανενταχθεί σταδιακά στις ομαδικές προπονήσεις, «ανάλογα με την κλινική του πρόοδο», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού συλλόγου.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός πάσχει από ραβδομυόλυση, μια ταχεία και σοβαρή βλάβη του μυϊκού ιστού που μπορεί να αποβεί μοιραία. Ο σύλλογος διέψευσε κατηγορηματικά αυτήν την φήμη, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις» για μια τέτοια πάθηση.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, έχει αγωνισθεί μόνο 39 λεπτά εφέτος με την Μινεσότα Γιουνάιτεντ, λόγω τραυματισμού.