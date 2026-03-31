Ζει το όνειρό της η Εθνική Παίδων στο Μαυροβούνιο. Νέα νίκη επί της Νορβηγίας (0-1) και... αγκαλιάζει το εισιτήριο της πρόκρισης στο Μουντιάλ K17.

Ραντεβού με την... ιστορία για την «Γαλανόλευκη» Κ17, η οποία λίγες ώρες μετά την επική νίκη με τη Σουηδία, αντιμετώπισε την Νορβηγία με έπαθλο μία θέση στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Με ελάχιστες αλλαγές στη βασική του σύνθεση ο κόουτς Παπαδάκης, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει κατά το ρητό, με τον Παπασαραφιανό να κινείται στα χαφ αντί του Μπαϊραμίδη.

Η Ελλάδα απείλησε με το... καλησπέρα, καθώς από κόρνερ του Σιώζιου στο 9ο λεπτό, ο Καλπάκης μέσα από την μικρή περιοχή «σημάδεψε» το δεξί κάθετο δοκάρι, όμως ήταν το «καμπανάκι» για τους Νορβηγούς, το οποίο δεν άκουσαν ποτέ.

Στο 32' ήρθε το «χτύπημα» της Γαλανόλευκης. Ίδια φάση με το δοκάρι, αυτή τη φορά, το κόρνερ από την έτερη πλευρά εκτέλεσε ο Χαλδέζος, με τον Τσίγκα από κοντά με προβολή να «γράφει» το 0-1.

Το πρώτο 45λεπτο έληξε με δύο ευκαιρίες του Σέντεργκρεν από πλευράς Σκανδιναβών, με τον Γείτονα να λέει «όχι» και να στέλνει στα αποδυτήρια την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Μία υποδειγματική διαχείριση από πλευράς Ελλάδας στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές να δίνουν τις απαραίτητες ανάσες και τους Νορβηγούς να μην απειλούν άμεσα σε καμία στιγμή του αγώνα.

Χαρακτηριστικό της τρομερής «γαλανόλευκης» άμυνας είναι πως οι Σκανδιναβοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με μόλις πέντε τελικές, ενώ καμία από αυτές δεν ήταν στην εστία και τον Γείτονα να έχει ένα ξεκούραστο μεσημέρι.

Τελικό 0-1 λοιπόν, για μία -πιθανότατα- ιστορική νίκη, με την οποία η Ελλάδα «αγγίζει» το εισιτήριο για το επερχόμενο Μουντιάλ Κ17, παρότι δεν προκρίθηκε στο αντίστοιχο EURO.

Πλέον, η «Γαλανόλευκη» ψάχνει ένα ακόμα αποτέλεσμα, μία «γκέλα» της Γερμανίας ή μία ισοπαλία στο Σερβία-Ελβετία, για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μία ιστορική στιγμή.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νορβηγία Κ17: Νόρντα, Γκούντερσεν(85' Μπάκεν), Χέρνες, Χίλεσταντ, Φεϊζουλάχου, Μίκλεμπουστ, Μπόργκερσεν(53' Έρικσρουντ), Φόρσα(74' Άρντσεν), Ελβέμπου(53' Αρίφαγκιτς), Γιόνσεν(74' Νταέλιν), Σέντεργκρεν

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Χαλδέζος(70' Μπαϊραμίδης), Σιώζιος, Τσίγκας, Καλπάκης, Γούσιος(88΄Λάβδας), Νέτο(78' Γκέρσος), Παπασαραφιανός(46΄Μπινιάρης), Καραγγέλης, Κώστογλου, Νεμπής(78' Σούβλατζης)