Η αποστολή του Βόλου ενόψει ΟΦΗ

Οι Βολιώτες αντιμετωπίζουν εντός έδρας τον ΟΦΗ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην «μάχη» για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος (8/3, 17:00). Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τους Κρητικούς και ο Κώστας Μπράτσος γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του.
Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο