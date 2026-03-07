Η αποστολή του Βόλου ενόψει ΟΦΗ

Ο Βόλος αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League και η αποστολή του Κώστα Μπράτσου έγινε γνωστή.

Οι Βολιώτες αντιμετωπίζουν εντός έδρας τον ΟΦΗ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στην «μάχη» για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος (8/3, 17:00). Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τους Κρητικούς και ο Κώστας Μπράτσος γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο