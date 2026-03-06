Άρης: Νέα πρόσωπα στην άμυνα - Ίδια συνταγή μεσοεπιθετικά

Οι σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου για την ενδεκάδα απέναντι στον Ατρόμητο και το ανακάτεμα της "τράπουλας" στην άμυνα

Τρεις αναμετρήσεις "τελικοί" για τον Άρη, ως το φινάλε της regular season. Οι κιτρινόμαυροι ψάχνουν το απόλυτο, ώστε να πλασαριστούν με τον καλύτερο τρόπο στο 5-8 και να έχουν αξιώσεις για την 5η θέση, που οδηγεί (υπό συγκεκριμένες συνθήκες) στην Ευρώπη.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του για επιθετική τακτική, αρχής γενομένης από την Λεωφόρο και σκοπεύει να συνεχίσει με παρόμοιο τρόπο στο Κλεάνθης Βικελίδης, διατηρώντας ίδια πρόσωπα και συνήθειες μεσοεπιθετικά. Εκεί όπου θα πρέπει να αλλάξει ονόματα και να ανακατέψει την "τράπουλα" θα είναι όμως η άμυνα, με τα τρία από τα τέσσερα πρόσωπα που θα βρεθούν να είναι καινούρια, λόγω προβλημάτων με τραυματισμούς, τα οποία προέκυψαν.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια της ομάδας αναμένεται να βρίσκεται ο Αθανασιάδης, με Φαμπιάνο - Ρόουζ στα στόπερ, μπροστά του. Δεξιά θα βρεθεί ο Τεχέρο, ενώ αριστερά αναμένεται να πάρει ευκαιρία ως βασικός ο Φρίντεκ, με τον Μεντίλ να μένει στον πάγκο, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην διάρκεια της αναμέτρησης.

Στα χαφ, οι Χόνγκλα και Ράσιτς θεωρούνται δεδομένοι, όπως δεδομένη πρέπει να είναι και η χρήση του Γκαρέ στο "10", διατηρώντας όλο τον άξονα ακέραιο, όπως και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η τριπλέτα της επίθεσης μένει, επίσης, ως έχει. Με Δώνη στα αριστερά και Πέρεθ στα δεξιά και τον Καντεβέρε στην αιχμή του δόρατος.

Πάντα υπάρχει φυσικά χώρος και χρόνος για εκπλήξεις, όμως ο Έλληνας τεχνικός έχει δείξει πως αναζητά ομοιογένεια και επιθετική διάθεση, επομένως τα ρίσκα και οι αχρείαστες αλλαγές δεν φαίνεται να προκρίνονται.