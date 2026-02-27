Ποια ομάδα πιστεύετε ότι έχει κάνει την πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία τη φετινή σεζόν; (poll)

Το SDNA σας καλεί να αναδείξετε την ελληνική ομάδα που έχει κάνει μέχρι τώρα την πιο πετυχημένη πορεία στην Ευρώπη μέσα στην φετινή σεζόν.

Η φετινή χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη κυλάει πολύ καλά, αφού η χώρα μας έβαλε 4 ομάδες στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και είδε και τις 4 να προκρίνονται στις επόμενες φάσεις.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Champions League και συγκέντρωσε 11 βαθμούς με απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, τερματίζοντας στην 18η θέση της League Phase. Στα Play-Offs βρήκε απέναντί του την Μπάγερ Λεβερκούζεν, από την οποία ηττήθηκε με 0-2 στο Καραϊσκάκη και σε συνδυασμό με το 0-0 της Γερμανίας γνώρισε τον αποκλεισμό.

Στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa League, ο ΠΑΟΚ κατέλαβε την 17η θέση με 12 βαθμούς (απολογισμός 3-3-2) και ο Παναθηναϊκός την 20η με ακριβώς την ίδια συγκομιδή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετώπισε την Θέλτα και τελικά «λύγισε» με 1-2 στην Τούμπα και 1-0 στο «Μπαλαΐδος», μένοντας εκτός συνέχεια. Όσον αφορά το «Τριφύλλι», προκρίθηκε στα πέναλτι κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν (2-2 και 1-1 οι δύο αγώνες) και εξασφάλισε μια θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Τέλος, στο Conference League η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την League Phase στην 3η θέση με 13 βαθμούς (απολογισμός 4-1-1) και σήμερα έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει στους «16» την Τσέλιε, έχοντας έτσι… ορθάνοιχτο τον δρόμο προς τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ψηφίστε την ομάδα που έχει κάνει την πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία: