ΠΑΟΚ Β: Με πολλές απουσίες, αλλά με στόχο το ρεκόρ στη Χρυσούπολη

Με πολλές και σημαντικές απουσίες ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ Β στη Χρυσούπολη να αντιμετωπίσει τον Νέστο (28/2 15:00) - Η «ασπρόμαυρη» αποστολή.

Την έκτη του συνεχόμενη νίκη θα αναζητήσει αύριο (28/2 15:00) στο γήπεδο του Νέστου Χρυσούπολης η ομάδα του Πονς, η οποία όμως ταξιδεύει με πολλές απουσίες.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής είναι ο Βασίλης Νικολακούλης που βρέθηκε στο Βίγκο με την πρώτη ομάδα, όπως και οι «μόνιμοι» πλέον εκεί, Μύθου, Μπέρδος και Χατσίδης. Στην Ισπανία βρέθηκε και ο Έντι Ντούνγκα, με μία ακόμα λύση στ' αριστερά της άμυνας να «σβήνεται».

Εκτός αποστολής και οι δύο ακραίοι μπακ που αγωνίστηκαν στα Ιωάννινα (Χιμένεθ-Πολυκράτης), με τον Παύλο Τσιότα να βρίσκεται εντός αποστολής και να διεκδικεί θέση βασικού.

Στα «πιτς» και ο Άμπντε Ραϊχανί, με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό να απουσιάζει για πρώτη φορά από αγώνα μετά την πρόσφατη μεταγραφή του.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Τσιντσόλης, Στεργιάκης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Απιατσιόνακ, Τσιότας, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Κουλούρης, Αδάμ, Τσιφούτης, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.»