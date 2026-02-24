Η πιθανότητα του 8,8%: Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη μετά από ήττες (πίνακας)

Πόσο δύσκολο είναι αυτό που’ χει μπροστά του ο Ολυμπιακός απόψε το βράδυ και ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης; Μπορεί να μην χρειάζονται αριθμοί για να στοιχειοθετήσει κανείς το… βουνό που πρέπει να ανέβει μια ομάδα για να προκριθεί σ’ ένα νοκ-άουτ ζευγάρι ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ έχει ηττηθεί στο πρώτο ματς στην έδρα της, αλλά και τα νούμερα αυτή τη φορά λένε την αλήθεια για το πόσο σπάνιο είναι αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Στην ιστορία, λοιπόν, όλων των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης οι ελληνικές ομάδες έχουν βρεθεί 57 φορές σ’ αυτή τη συνθήκη, να έχουν ηττηθεί στο πρώτο εντός έδρας ματς και να διεκδικούν την πρόκριση (άλλες φορές μόνο μαθηματικά και κάποιες ουσιαστικά) στο δεύτερο εκτός έδρας. Πόσες φορές τα’ χουν καταφέρει; Μόνο πέντε. Ένα ποσοστό 8,8%.
Πώς έληξαν αυτοί οι 57 αγώνες ρεβάνς μετά την ήττα της ελληνικής ομάδας στο πρώτο ματς; Οι 15 αγώνες τελείωσαν με νίκη της ελληνικής ομάδας (στις δέκα περιπτώσεις το σκορ δεν έφτανε για να προκριθεί), οι πέντε έληξαν ισόπαλοι και 37 ολοκληρώθηκαν με δεύτερη ήττα για την ελληνική ομάδα.
Υπάρχουν αισιόδοξα στοιχεία που μπορούν να βγουν από τους αριθμούς; Ορίστε δύο απ’ αυτά.
Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο από τις τρεις ελληνικές ομάδες που… το’ χουν ξανακάνει. Οι «ερυθρόλευκοι», μάλιστα, τα’ χουν καταφέρει τρεις φορές. Εκτός από την ιστορική νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 6-1 (μετά την ήττα τους 4-1 στο «Καραϊσκάκης») στην πορεία τους για την κατάκτηση του Κόφνερανς Λιγκ το 2024, έχουν επίσης να θυμούνται την πρόκριση επί της Άρσεναλ τη σεζόν 2020-21 (νίκη 2-1 στην Αγγλία μετά από ήττα 0-1 εντός έδρας) και τη νίκη τους επί της Τσερνομόρετς Οδησσού για το Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1992-93, με 3-0 εκτός έδρας μετά από ήττα 1-0 στο Φάληρο.
Ο ΠΑΟΚ έχει στο παλμαρέ του τη νίκη επί της νορβηγικής Λιν τη σεζόν 2003-04 για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Έχοντας χάσει 1-0 στο πρώτο ματς, πέρασε θριαμβευτικά από την νορβηγική πρωτεύουσα με νίκη 3-0 και φυσικά προκρίθηκε.
Η μοναδική άλλη φορά που έχει συμβεί πρόκριση ελληνικής ομάδας είναι ολίγον τι… ξεχασμένη. Τα’ χει καταφέρει η Ξάνθη, στο Γιουρόπα Λιγκ της σεζόν 2013-14, όταν ηττήθηκε εντός έδρας 1-0 από την βορειοϊρλανδική Λίνφιλντ, όμως τη νίκησε 2-1 στο εκτός έδρας και πέρασε.
Το άλλο στοιχείο που μπορεί να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας στα ζευγάρια είναι ότι τις πέντε από τις τελευταίες έξι φορές που έγινε κάτι τέτοιο, οι ελληνικές ομάδες νίκησαν στον εκτός έδρας αγώνα τους, άσχετα αν στις τρεις περιπτώσεις δεν έφτανε το σκορ για να προκριθούν. Εκτός από τις δύο νίκες-ανατροπές του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κι άλλη μια νίκη στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ που δεν έφτανε (1-0, ήττα 3-1 στο «Καραϊσκάκης»). Η ΑΕΚ νίκησε στην Τουρκία την Τραμπζόνσπορ με 2-0 (είχε ηττηθεί 3-1 στο πρώτο ματς) και ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Ολλανδία τον Άγιαξ με 1-0, ισοφάρισε την ήττα του στην Αθήνα, αλλά έχασε την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι.
|
ΣΕΖΟΝ
|
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
ΖΕΥΓΑΡΙ
|
Α’
|
Β’
|
2024-25
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
ΠΑΟΚ-Στεάουα Βουκ.
|
1-2
|
0-2
|
2024-25
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Παναθηναϊκός-Άγιαξ
|
0-1
|
1-0 (12-13 π.)
|
2023-24
|
Κόνφερανς Λιγκ
|
Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
1-4
|
6-1
|
2020-21
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Ολυμπιακός-Άρσεναλ
|
1-3
|
1-0
|
2019-20
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Ολυμπιακός-Άρσεναλ
|
0-1
|
2-1
|
2019-20
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
ΑΕΚ-Τραμπζόνσπορ
|
1-3
|
2-0
|
2017-18
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Παναθηναϊκός-Αθλέτικ Μπ.
|
2-3
|
0-1
|
2017-18
|
Τσάμπιονς Λιγκ
|
ΑΕΚ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
|
0-2
|
0-1
|
2016-17
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
ΠΑΟΚ-Σάλκε
|
0-3
|
1-1
|
2015-16
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Ατρόμητος-Φενέρμπαχτσε
|
0-1
|
0-3
|
2013-14
|
Τσάμπιονς Λιγκ
|
ΠΑΟΚ-Μέταλιστ Χάρκοβο
|
0-2
|
1-1
|
2013-14
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
ΠΑΟΚ-Μπενφίκα
|
0-1
|
0-3
|
2013-14
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Ξάνθη-Σταντάρ Λιέγης
|
1-2
|
1-2
|
2013-14
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Ξάνθη-Λίνφιλντ
|
0-1
|
2-1
|
2013-14
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Ατρόμητος-Αλκμάαρ
|
1-3
|
2-0
|
2010-11
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
ΠΑΟΚ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
|
0-1
|
1-1
|
2009-10
|
Τσάμπιονς Λιγκ
|
Ολυμπιακός-Μπορντό
|
0-1
|
1-2
|
2009-10
|
Γιουρόπα Λιγκ
|
Παναθηναϊκός-Σταντάρ Λιεγης
|
1-3
|
0-1
|
2009-10
|
Τσάμπιονς Λιγκ
|
Παναθηναϊκός-Ατλέτικο Μαδρ.
|
2-3
|
0-2
|
2008-09
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ολυμπιακός-Σεντ Ετιέν
|
1-3
|
1-2
|
2008-09
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΑΕΚ-Ομονοια
|
0-1
|
2-2
|
2006-07
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ξάνθη-Ντινάμο Βουκουρεστ.
|
3-4
|
1-4
|
2006-07
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ατρόμητος-Σεβίλλη
|
1-2
|
0-4
|
2006-07
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΑΕΚ-Παρί Σεν Ζερμέν
|
0-2
|
0-2
|
2004-05
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ολυμπιακός-Νιούκαστλ
|
1-3
|
0-4
|
2004-05
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΠΑΟΚ-Αλκμάαρ
|
2-3
|
1-2
|
2004-05
|
Τσάμπιονς Λιγκ
|
ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ
|
0-3
|
0-1
|
2003-04
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΠΑΟΚ-Λιν Όσλο
|
0-1
|
3-0
|
2003-04
|
ΟΥΕΦΑ
|
Πανιώνιος-Μπαρτσελόνα
|
0-3
|
0-2
|
2000-01
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ηρακλής-Καϊζερσλάουτερν
|
1-3
|
3-2
|
2000-01
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΑΕΚ-Μπαρτσελόνα
|
0-1
|
0-5
|
1999-00
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ολυμπιακός-Γιουβέντους
|
1-3
|
2-1
|
1999-00
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΠΑΟΚ-Μπενφίκα
|
1-2
|
2-1 (1-4)
|
1999-00
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ιωνικός-Ναντ
|
1-3
|
0-1
|
1998-99
|
Κυπελλούχων
|
Πανιώνιος-Λάτσιο
|
0-4
|
0-3
|
1996-97
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ηρακλής-ΑΠΟΕΛ
|
0-1
|
1-2
|
1994-95
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ολυμπιακός-Μαρσέιγ
|
1-2
|
0-3
|
1993-94
|
Κυπελλούχων
|
Παναθηναϊκός-Λεβερκούζεν
|
1-4
|
2-1
|
1993-94
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΟΦΗ-Μποαβίστα
|
1-4
|
0-2
|
1992-93
|
Κυπελλούχων
|
Ολυμπιακός-Τσερνομόρετς
|
0-1
|
3-0
|
1992-93
|
ΟΥΕΦΑ
|
Παναθηναϊκός-Γιουβέντους
|
0-1
|
0-0
|
1991-92
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΠΑΟΚ-Τιρόλ Ίνσμπρουκ
|
0-2
|
0-2
|
1990-91
|
Κυπελλούχων
|
Ολυμπιακός-Σαμπντόρια
|
0-1
|
1-3
|
1989-90
|
Κυπελλούχων
|
Παναθηναϊκός-Ντινάμο Βουκ.
|
0-2
|
1-6
|
1982-83
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΑΕΚ-Κολωνία
|
0-1
|
0-5
|
1981-82
|
ΟΥΕΦΑ
|
Παναθηναϊκός-Άρσεναλ
|
0-2
|
0-1
|
1980-81
|
Πρωταθλητριών
|
Ολυμπιακός-Μπάγερν
|
2-4
|
0-3
|
1978-79
|
Πρωταθλητριών
|
ΑΕΚ-Νότιγχαμ Φόρεστ
|
1-2
|
1-5
|
1973-74
|
ΟΥΕΦΑ
|
Παναθηναϊκός-ΟΦΚ Βελιγρ.
|
1-2
|
1-0
|
1971-72
|
Κυπελλούχων
|
Ολυμπιακός-Ντινάμο Μόσχας
|
0-2
|
2-1
|
1970-71
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΑΕΚ-Τβέντε
|
0-1
|
0-3
|
1968-69
|
ΟΥΕΦΑ
|
Άρης-Ούιπεστ
|
1-2
|
1-9
|
1967-68
|
ΟΥΕΦΑ
|
ΠΑΟΚ-ΦΚ Λιέγης
|
0-2
|
2-3
|
1966-67
|
ΟΥΕΦΑ
|
Άρης-Γιουβέντους
|
0-2
|
0-5
|
1966-67
|
Κυπελλούχων
|
ΑΕΚ-Μπράγκα
|
0-1
|
2-3
|
1963-64
|
ΟΥΕΦΑ
|
Ηρακλής-Σαραγόσα
|
0-3
|
1-6
|
1961-62
|
Κυπελλούχων
|
Ολυμπιακός-Ντινάμο Ζίλινα
|
2-3
|
0-1