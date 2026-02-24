Η πιθανότητα του 8,8%: Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη μετά από ήττες (πίνακας)

Οι πέντε φορές της Ελλάδας, οι 15 νίκες και η πρόσφατη βελτίωση

Πόσο δύσκολο είναι αυτό που’ χει μπροστά του ο Ολυμπιακός απόψε το βράδυ και ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης; Μπορεί να μην χρειάζονται αριθμοί για να στοιχειοθετήσει κανείς το… βουνό που πρέπει να ανέβει μια ομάδα για να προκριθεί σ’ ένα νοκ-άουτ ζευγάρι ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ έχει ηττηθεί στο πρώτο ματς στην έδρα της, αλλά και τα νούμερα αυτή τη φορά λένε την αλήθεια για το πόσο σπάνιο είναι αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στην ιστορία, λοιπόν, όλων των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης οι ελληνικές ομάδες έχουν βρεθεί 57 φορές σ’ αυτή τη συνθήκη, να έχουν ηττηθεί στο πρώτο εντός έδρας ματς και να διεκδικούν την πρόκριση (άλλες φορές μόνο μαθηματικά και κάποιες ουσιαστικά) στο δεύτερο εκτός έδρας. Πόσες φορές τα’ χουν καταφέρει; Μόνο πέντε. Ένα ποσοστό 8,8%.

Πώς έληξαν αυτοί οι 57 αγώνες ρεβάνς μετά την ήττα της ελληνικής ομάδας στο πρώτο ματς; Οι 15 αγώνες τελείωσαν με νίκη της ελληνικής ομάδας (στις δέκα περιπτώσεις το σκορ δεν έφτανε για να προκριθεί), οι πέντε έληξαν ισόπαλοι και 37 ολοκληρώθηκαν με δεύτερη ήττα για την ελληνική ομάδα.

Υπάρχουν αισιόδοξα στοιχεία που μπορούν να βγουν από τους αριθμούς; Ορίστε δύο απ’ αυτά.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο από τις τρεις ελληνικές ομάδες που… το’ χουν ξανακάνει. Οι «ερυθρόλευκοι», μάλιστα, τα’ χουν καταφέρει τρεις φορές. Εκτός από την ιστορική νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 6-1 (μετά την ήττα τους 4-1 στο «Καραϊσκάκης») στην πορεία τους για την κατάκτηση του Κόφνερανς Λιγκ το 2024, έχουν επίσης να θυμούνται την πρόκριση επί της Άρσεναλ τη σεζόν 2020-21 (νίκη 2-1 στην Αγγλία μετά από ήττα 0-1 εντός έδρας) και τη νίκη τους επί της Τσερνομόρετς Οδησσού για το Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1992-93, με 3-0 εκτός έδρας μετά από ήττα 1-0 στο Φάληρο.

Ο ΠΑΟΚ έχει στο παλμαρέ του τη νίκη επί της νορβηγικής Λιν τη σεζόν 2003-04 για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Έχοντας χάσει 1-0 στο πρώτο ματς, πέρασε θριαμβευτικά από την νορβηγική πρωτεύουσα με νίκη 3-0 και φυσικά προκρίθηκε.

Η μοναδική άλλη φορά που έχει συμβεί πρόκριση ελληνικής ομάδας είναι ολίγον τι… ξεχασμένη. Τα’ χει καταφέρει η Ξάνθη, στο Γιουρόπα Λιγκ της σεζόν 2013-14, όταν ηττήθηκε εντός έδρας 1-0 από την βορειοϊρλανδική Λίνφιλντ, όμως τη νίκησε 2-1 στο εκτός έδρας και πέρασε.

Το άλλο στοιχείο που μπορεί να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας στα ζευγάρια είναι ότι τις πέντε από τις τελευταίες έξι φορές που έγινε κάτι τέτοιο, οι ελληνικές ομάδες νίκησαν στον εκτός έδρας αγώνα τους, άσχετα αν στις τρεις περιπτώσεις δεν έφτανε το σκορ για να προκριθούν. Εκτός από τις δύο νίκες-ανατροπές του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κι άλλη μια νίκη στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ που δεν έφτανε (1-0, ήττα 3-1 στο «Καραϊσκάκης»). Η ΑΕΚ νίκησε στην Τουρκία την Τραμπζόνσπορ με 2-0 (είχε ηττηθεί 3-1 στο πρώτο ματς) και ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Ολλανδία τον Άγιαξ με 1-0, ισοφάρισε την ήττα του στην Αθήνα, αλλά έχασε την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι.