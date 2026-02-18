MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αρμπελόα: «Είμαστε 100% στο πλευρό του Βινίσιους»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε πως όλη η ομάδα είναι δίπλα στον Βινίσιους και τον στηρίζει στο 100%.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα τόνισε πως ο Βραζιλιάνος είναι μαχητής καθώς έχει δεχθεί ξανά τέτοιες συμπεριφορές και πως θα συνεχίσει να είναι έτσι.

«Είμαστε 100% στο πλευρό του Βίνι και του αφήσαμε την απόφαση αν θα μείνει στο γήπεδο ή θα αποχωρήσει σε εκείνον. Αν αποφάσιζε να φύγει, θα φεύγαμε όλοι μαζί.

Δεν αμφιβάλλω για όσα είπε ο Βινίσιους Τζούνιορ. Αυτή τη στιγμή είναι καλά, είναι μαχητής και έχει περάσει ξανά τέτοιες καταστάσεις, δυστυχώς. Γεννήθηκε μαχητής, θα είναι πάντα μαχητής και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό του».

Αρμπελόα: «Είμαστε 100% στο πλευρό του Βινίσιους»