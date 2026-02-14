Η «βουτιά» του αιώνα έφερε κόκκινη στο derby d’ Italia! (vid)

Μία από τις κορυφαίες «βουτιές» επί εποχής VAR είδαμε στο Ίντερ - Γιουβέντους, με τον Μπαστόνι να δίνει… ρεσιτάλ και τον διαιτητή δεύτερη κίτρινη στον Καλούλου, την οποία δεν μπορούσε φυσικά να ανακαλέσει.

Το VAR δημιουργήθηκε για να αποφεύγονται σκηνικά σαν και αυτό, όμως το κενό στον κανονισμό τα επιτρέπει. Στο 42’ του ντέρμπι του Καμπιονάτο στο «Μεάτσα», είδαμε μια απίστευτη «βουτιά» από τον Μπαστόνι της Ίντερ, ο οποίος έπεσε χωρίς να υπάρχει καν επαφή από τον Καλούλου της Γιουβέντους. Ο Λα Πένα, έδειξε την (ανύπαρκτη) δεύτερη κίτρινη και ο άσος των Νερατζούρι πανηγύρισε έξαλλα, όπως φαίνεται καθαρά, για το ότι κατάφερε να ξεγελάσει τον διαιτητή…