Επίσημο: Παίκτης της Χάιντενχαϊμ ο Λεωνίδας Στεργίου

Παίκτης της Χάιντενχαϊμ είναι με κάθε επισημότητα ο Λεωνίδας Στεργίου, με τους Γερμανους να ανακοινώνουν τον δανεισμό του από την Στουτγκάρδη.

Ήταν γνωστό, πλέον έγινε και επίσημο, με τον Λεωνίδα Στεργίου να φορά τη φανέλα της Χάιντεχαϊμ θ έως το καλοκαίρι, καθώς παραχωρήθηκε δανεικός από τη Στουτγκάρδη, ενω στο ντιλ των δύο ομάδων δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ βρίσκεται 1,5 χρόνο στη Στουτγκάρδη, αλλά φέτος δεν έχει ρόλο στην ομάδα, μετρώντας μόλις 2 ολιγόλεπτες συμμετοχές, και 4 ματς με τη δεύτερη ομάδα.

Η Χάιντεχαϊμ βρίσκεται στην τελευταία θέση της Bundesliga και ο προπονητής της Χόλγκερ Σάνβαλντ θέλει πολύ τον Έλληνα μπακ, θεωρώντας ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, λέγοντας πως «παίρνουμε εμπειρία και έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλά την Bundesliga».