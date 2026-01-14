Χιμένεθ: «Το σκορ είναι υπερβολικό...»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, μετά τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Αναλυτικά:

«Με το τέλος του αγώνα, δεν θα θυμάται κανένας τις ευκαιρίες που κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο μεγάλες φάσεις μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους και χάσαμε το ματς από δύο… παράλογα πέναλτι»,δήλωσε αρχικά ο Ανδαλουσιανός, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στη διαιτησία.

«Στο δεύτερο πέναλτι υπάρχει φάουλ στον Παναγίδη που δεν δίνει ο προπονητής. Στην πρώτη φάση του Ρόουζ βγαίνει κάρτα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις δεν βγαίνει κάρτα στον αντίπαλο. Το σκορ είναι υπερβολικό και άδικο για την εικόνα της ομάδας σήμερα»