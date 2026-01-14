Κάτρης: «Είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος για να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Κάτρης μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα του Λεβαδειακού, μίλησε για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Οι Βοιωτοί πήραν την νίκη - πρόκριση εναντίον της Κηφισιάς και ο νεαρός αμυντικός μετά τον αγώνα τόνισε πως είναι ευγνώμων στον Λεβαδειακό, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι αισθάνεται έτοιμος για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

«Ο κ. Παπαδόπουλος με αγκάλιασε από την πρώτη μέρα, όπως και όλοι. Το ξεχωριστό για τον Λεβαδειακό είναι πως αποτελεί οικογένεια. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές στα πρώτα μου βήματα στη μεγάλη κατηγορία. Δεν θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη αρχή στην πορεία μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το λιθαράκι μου σε αυτή την προσπάθεια και εύχομαι στην ομάδα τα καλύτερα για τη συνέχεια».

Όσο για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, είπε:

«Νιώθω έτοιμος, έχω δουλέψει πολύ και θεωρώ πως είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος».

Για το γεγονός πως μπορεί να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στον τελικό ως παίκτης του Παναθηναϊκού στον τελικό Κυπέλλου, είπε:

«Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν τους συναντήσω θα θέλω να τους κερδίσω».