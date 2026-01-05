Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για Παναιτωλικό ο Άρης, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ

Τα νεότερα από την τελευταία προπόνηση του Άρη πριν από το παιχνίδι κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά:

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Κλεάνθης Βικελίδης (06/01, 15:00) για τα Play-offs του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας.