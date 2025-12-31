«Φουλ» για Χόιλουντ και... Γκορέτσκα η Νάπολι!

Σημαντικές ειδήσεις έκρυβε η τελευταία ημέρα του χρόνου για τους «παρτενοπέι» που θέλουν να διεκδικήσουν ξανά τίτλους!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέφερε τις σκέψεις της Νάπολι για δυο σπουδαίες μεταγραφές που είναι στο προσκήνιο, αλλάζοντας το στάτους των πρωταθλητών Ιταλίας.

Ο αθλητικός διευθυντής, Τζιοβάνι Μάνα, δήλωσε πως θα καταθέσουν πρόταση αγοράς του Ράσμους Χόιλουντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε θα βγάλει από τα ταμία 44 εκατομμύρια ευρώ συν έξι ως μπόνους επίτευξης στόχων. Ο Δανός επιθετικός είναι ικανοποιημένος στην Ιταλία και σε 19 αγώνες μετρά 7 γκολ και 3 ασίστ.

Όσον αφορά τον 30χρονο Γερμανό μέσο, Λεόν Γκορέτσκα, οι συζητήσεις έχουν «παγώσει» ενόψει Ιανουαρίου και θα περιμένουν το... λαχείο ενόψει καλοκαιριού, καθώς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μείνει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου μετά από 8 χρόνια!