Με δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ Από το πρώτο μέρος, η Νάπολι πέρασε από την έδρα της Κρεμονέζε (0-2) και στη 2η θέση του Campionato.

Άφησε πίσω την ήττα από την Ουντινέζε η ομάδα του Αντόνιο Κόντε και επέστρεψε στις νίκες χάρη στο 0-2 σε βάρος της Κρεμονέζε, που φέτος είναι πολύ πιο ψηλά από τους υπολογισμούς της με φόντο την παραμονή στην κατηγορία. Για τους Partenopei, που ανέβηκαν στη 2η θέση με αγώνα περισσότερο από την Ίντερ, ο Χόιλουντ πέτυχε και τα δύο γκολ στο πρώτο μέρος.

Από νωρίς κάθρισαν στο θέση του οδηγού στην αναμέτρηση οι πρωταθλητές, καθώς στο 13’ έπειτα από σουτ του Σπινατσόλα που κόντραρε, ο Χόιλουντ έκανε το κοντρόλ και πλάσαρε σε κενό τέρμα (0-1). Η Νάπολι κράτησε τον έλεγχο στο επόμενο διάστημα, στο 35’ ο σκόρερ έφυγε μόνος στην αντεπίθεση αλλά το κακό κοντρόλ χάλασε την ευκαιρία, όμως στο στο 45’ καθάρισε το ματς. Ο Πολιτάνο έκανε τις ντρίμπλες και τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και στα πόδια του Δανού φορ, που με το δεξί δεν αστόχησε.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν άψογα αποτέλεσμα και δυνάμεις και παρότι ο Χόιλουντ δεν μπόρεσε να φτάσει στο χατ-τρικ, το 0-2 κάθε άλλο παρά τους χάλασε αφού θα δουν χαλαροί το Αταλάντα - Ίντερ ελπίζοντας σε γκέλα.