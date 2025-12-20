Ο Σαφόνοφ απέκρουσε τέσσερα πέναλτι στον τελικό του Διηπειρωτικού και υπέστη κάταγμα στο χέρι!

Το roller coaster συναισθημάτων που κρύβει ο αθλητισμός, ζει τις τελευταίες ημέρες σε όλο του το μεγαλείο ο Ματβέι Σαφόνοφ.

Από μόνιμη… ρεζέρβα στην Παρί Σεν Ζερμέν, ήρωας στην κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και από εκεί στην απογοήτευση ενός τραυματισμού!

Ο Ρώσος τερματοφύλακας, που την Τετάρτη (17/12) απέκρουσε τέσσερα πέναλτι των παικτών της Φλαμένγκο, χαρίζοντας στη γαλλική ομάδα το έκτο φετινό τρόπαιό της μέσα στο 2025, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και, σύμφωνα με την ενημέρωση των πρωταθλητών Ευρώπης, θα μείνει για 3-4 εβδομάδες εκτός δράσης.

Το αξιοπερίεργο είναι πως η Παρί Σεν Ζερμέν αναφέρει ότι ο 26χρονος γκολκίπερ τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Φλαμένγκο, αν και κάτι τέτοιο δεν έγινε αντιληπτό στη διάρκεια του ματς και σίγουρα δεν εμπόδισε τον Σαφόνοφ να δώσει ένα μοναδικό ρεσιτάλ στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Ρώσος δεν ήταν το μόνο «θύμα» τραυματισμού στο παιχνίδι της Τετάρτης, καθώς ο Λι Κανγκ-Ιν αποχώρησε με πρόβλημα από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, λόγω μυϊκού τραυματισμού στον αριστερό μηρό.