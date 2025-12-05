Άρης: Εκτίει τιμωρία καρτών κόντρα στην ΑΕΚ ο Μορόν

Χωρίς τον Λορέν Μορόν θα παραταχθεί κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης, καθώς ο Ισπανός επιθετικός δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία συμπλήρωσης κίτρινων καρτών.

Μπορεί ο 31χρονος να σκόραρε κόντρα στην ΑΕΛ, όμως «κιτρινίστηκε» στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης και συμπλήρωσε κάρτες, βάζοντας προβληματισμό στον Μανόλο Χιμένεθ με φόντο την κορυφή της επίθεσης.

Όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τον Μορόν να εκτίσει την ποινή του σε μία από τις τέσσερες επόμενες αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση των ανθρώπων του Άρη, ο Ισπανός θα απουσιάσει από το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 16η αγωνιστική της Super League.