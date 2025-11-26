Δεν υπολογίζεται από την Άστον Βίλα ο Σάντσο - Σε επαφές με την Ντόρτμουντ για την επιστροφή

Στην απόφαση να «σπάσει» τον δανεισμό του Τζέντον Σάντσο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέληξε η Άστον Βίλα, με την Ντόρτμουντ να εμφανίζεται στο προσκήνιο και να εξετάζει την επιστροφή του.

Ο Ουνάι Εμερι έκανε ξεκάθαρο πως δεν υπολογίζει τον Άγγλο εξτρέμ και εισηγήθηκε την διακοπή του δανεισμού του και την επιστροφή του στους «κόκκινους διαβόλους» τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, ούτε ο Ρούμπεν Αμορίμ δείχνει ιδιαίτερα «ζεστός» με την περίτπωση του 25χρονου μεσοεπιθετικού, με τον τελευταίο να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το «Football Insider», προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ήδη ο ατζέντης του Σάντσο, καθώς έχει ξεκινήσει επαφές με την Ντόρτμουντ, με φόντο την επιστροφή του στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η γερμανική ομάδα εμφανίζεται θετική στο συγκεκριμένο σενάριο, με την προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής να μείωσει κατά 50% τις τωρινές οικονομικές απολαβές του, οι οποίες αγγίζουν τις 300 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.