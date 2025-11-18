ΕΠΟ: Φεστιβάλ ποδοσφαίρου με συμμετοχή 120 κοριτσιών στην Πάτρα

Παρών ήταν, όπως πάντα στα φεστιβάλ FWFC, ο legend Άγγελος Μπασινάς, ambassador του προγράμματος, ενώ τις ποδοσφαιρίστριες εκπροσώπησε η έμπειρη διεθνής παίκτρια, γυμνάστρια και προπονήτρια, Στέλλα Τζάνη. Και οι δυο τους έπαιξαν ποδόσφαιρο με τα κορίτσια και τους μίλησαν για τις αξίες του αθλήματος και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στην οργανωμένη "πλευρά" του αθλήματος.
Παρόντες ήταν ακόμη ο πρόεδρος της "οικοδέσποινας" ΕΠΣ Αχαΐας, Άγγελος Δανιήλ, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας, μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών, Παναγιώτης Καρράς και το μέλος της Επιτροπής, Αριστέα Ρόμπολα, που επίσης απηύθυναν χαιρετισμό στα κορίτσια, παροτρύνοντάς τα να παίζουν ποδόσφαιρο χωρίς να αμελούν τα μαθήματα και τις σπουδές τους.
Οι συμμετέχουσες έλαβαν αναμνηστικά δώρα από τους διοργανωτές, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς και η Στέλλα Τζάνη μοίρασαν πολλά αυτόγραφα.