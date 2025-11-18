ΕΠΟ: Φεστιβάλ ποδοσφαίρου με συμμετοχή 120 κοριτσιών στην Πάτρα

Με τη συμμετοχή 120 κοριτσιών 10 έως 16 ετών από ακαδημίες των ΕΠΣ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδια στο γήπεδο "Ανδρέας Κάνιστρας" της Πάτρας την Δευτέρα 17/11 οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ FIFA Women's Football Campaign, που έχει ως στόχο τη διάδοση του ποδοσφαίρου στις γυναίκες.

Παρών ήταν, όπως πάντα στα φεστιβάλ FWFC, ο legend Άγγελος Μπασινάς, ambassador του προγράμματος, ενώ τις ποδοσφαιρίστριες εκπροσώπησε η έμπειρη διεθνής παίκτρια, γυμνάστρια και προπονήτρια, Στέλλα Τζάνη. Και οι δυο τους έπαιξαν ποδόσφαιρο με τα κορίτσια και τους μίλησαν για τις αξίες του αθλήματος και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στην οργανωμένη "πλευρά" του αθλήματος.

Παρόντες ήταν ακόμη ο πρόεδρος της "οικοδέσποινας" ΕΠΣ Αχαΐας, Άγγελος Δανιήλ, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας, μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών, Παναγιώτης Καρράς και το μέλος της Επιτροπής, Αριστέα Ρόμπολα, που επίσης απηύθυναν χαιρετισμό στα κορίτσια, παροτρύνοντάς τα να παίζουν ποδόσφαιρο χωρίς να αμελούν τα μαθήματα και τις σπουδές τους.

Οι συμμετέχουσες έλαβαν αναμνηστικά δώρα από τους διοργανωτές, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς και η Στέλλα Τζάνη μοίρασαν πολλά αυτόγραφα.