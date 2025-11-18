Πλήγμα για τη Γιουνάιτεντ: Εκτός ο Σέσκο για έως έναν μήνα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάνει για περίπου έναν μήνα τον Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Ο Σλοβένος φορ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο λίγο πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, σε ένα σημείο που οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους. Η αποχώρησή του άφησε τον Ρούμπεν Αμορίμ να παλέψει με αριθμητικό μειονέκτημα κόντρα στους Spurs, προσθέτοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Σέσκο δεν ταξίδεψε με την εθνική Σλοβενίας, επιλέγοντας να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία στο Καρίνγκτον. Παρότι τα πρώτα ευρήματα δεν είναι ανησυχητικά, η εκτίμηση αναφέρει πως θα χρειαστεί τρεις με τέσσερις εβδομάδες μέχρι να επανέλθει.

Το ιατρικό επιτελείο της Γιουνάιτεντ, πάντως, δεν μπορεί να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, καθώς ο παίκτης βρίσκεται ελάχιστο διάστημα στην ομάδα και δεν υπάρχει ακόμα πλήρης εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις θεραπείες.

Benjamin Sesko has avoided major injury and is expected to be out for a month at most, Sky Sports News understands 📝 pic.twitter.com/l710rz1rOr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 17, 2025

Η απουσία του Σέσκο αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στον Αμορίμ, ειδικά καθώς πλησιάζει η περίοδος όπου η Γιουνάιτεντ θα στερηθεί τους Μπουμό, Ντιαλό και Μαζράουι λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Παρά την κριτική που έχει δεχθεί από τη στιγμή που υπέγραψε στο Μάντσεστερ —μεταξύ άλλων και από τον Γκάρι Νέβιλ— ο Σλοβένος έχει ήδη καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ σε 11 εμφανίσεις στην Premier League.