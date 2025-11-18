Παρί Σεν Ζερμέν: Απαντά στον Μπαπέ αξιώνοντας 440 εκατ. ευρώ!

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον Κιλιάν Μπαπέ λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν τη δικαστική διαμάχη που άναψε μετά τη φυγή του Γάλλου σούπερ σταρ το καλοκαίρι του 2024 για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη χθεσινή (17/11) ακροαματική διαδικασία, εκπρόσωποι του γαλλικού συλλόγου και του παγκόσμιου σταρ παρουσίασαν τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους. Ο Μπαπέ διεκδικεί περίπου 240 εκατ. ευρώ από την Παρί, ποσό που σύμφωνα με τον ίδιο αφορά μη καταβληθέντες μισθούς και μπόνους.

Ωστόσο, η Παρί αντεπιτίθεται δυναμικά. Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο σύλλογος ζητά αποζημίωση 440 εκατ. ευρώ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων «πλήγμα στη φήμη του κλαμπ», παραβίαση συμφωνιών και απώλεια εσόδων από ενδεχόμενη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

«Αξιώνουμε 20 εκατ. για τη βλάβη της φήμης, 60 εκατ. για κακή πίστη στην εκτέλεση της συμφωνίας του Αυγούστου 2023, 180 εκατ. για απόκρυψη της συμφωνίας και ακόμη 180 εκατ. για την απώλεια μεταγραφικής ευκαιρίας», ανέφερε ο δικηγόρος της ΠΣΖ, Ρενό Σεμερτζιάν, επιβεβαιώνοντας το συνολικό ύψος των απαιτήσεων.

Η απόφαση του Δικαστηρίου, που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της ήδη διαλυμένης σχέσης των δύο πλευρών, θα εκδοθεί στις 16 Δεκεμβρίου.