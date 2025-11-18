Παρουσιάστηκε ο Ρότσα από τον Αίαντα Γαστούνης: «Άνοιξα και θα κλείσω την καριέρα μου στην Ηλεία»

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα είναι ο νέος προπονητής του Αίαντα Γαστούνης και παρουσιάστηκε χθες επίσημα από τον πρόεδρο Νίκο Κάρδαρη.

«Θα πάμε βήμα-βήμα φέτος, θα φτιάξουμε βάσεις, έχουμε πλάνο, χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και ενότητα», τόνισε αρχικά ο Κάρδαρης και είπε ότι θέλει να δώσει έμφαση στον όρο αθλητικό αθλητισμό και μίλησε για λειτουργίες ακαδημιών.

Ο Χουάν Ρότσα τόνισε ότι αμέσως επήρθε συμφωνία με τον κ. Κάρδαρη αποκαλύπτοντας ότι λίγες φορές έχει πέσει έξω όσον αφορά τις προσωπικότητες των ανθρώπων. «Άνοιξα και θα κλείσω την καριέρα μου στην Ηλεία» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Έχω σχέδια για την ομάδα, η προσαρμογή μας θα είναι γρήγορη εδώ στην Γαστούνη και στην περιοχή, ανυπομονώ να συναντηθώ με τους παίκτες για να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Έχω μάθει να δουλεύω από το Α με τους παίκτες μου, πρωτίστως από το τεχνικό μέρος και με τις δυνατότητές τους και όχι με τις δικές μου. Έχω όρεξη, αγαπώ το ποδόσφαιρο και τη δουλειά, είδα ότι τα γήπεδα είναι πολύ καλά».

Ο Χουάν Ρότσα υπογράμμισε ακόμη ότι: «το ποδόσφαιρο αλλάζει, εξελίσσονται όλα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου θα λειτουργήσω ως δάσκαλος στα παιδιά».

