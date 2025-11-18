«Ο Μανδάς απέρριψε τον Παναθηναϊκό, περιμένει Premier και La Liga»

Η "Corriere dello Sport" επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά, με τον παίκτη ωστόσο να εμφανίζεται αρνητικός στην προοπτική επαναπατρισμού.

Το όνομα του Έλληνα πορτιέρο έχει έρθει στο προσκήνιο των Πρασίνων τον τελευταίο καιρό, καθώς είναι... φευγάτος από τη Λάτσιο λόγω του παραγκωνισμού του. Πλέον, βέβαια, η τιμή του έχει πέσει κατακόρυφα και τα 20 εκατ. ευρώ που αξίωνε η ομάδα της Ρώμης πριν μερικό καιρό, έχουν μειωθεί στο μισό ή και ακόμα χαμηλότερα.

Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, κάτι που επιβεβαιώνει και η "Corriere dello Sport", με τους Ιταλούς ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Μανδάς δεν είναι θετικός στην προοπτική του επαναπατρισμού του τη δεδομένη στιγμή, περιμένοντας προτάσεις από Premier League και La Liga, καθώς κι άλλα μεγάλα πρωταθλήματα, τη στιγμή που η Γουλβς παραμένει πάντα στο "παιχνίδι¨. Αναφορά επίσης γίνεται και για τη Χετάφε από την Ισπανία.