Ο Μπενζεμά δεν... έκλεισε την πόρτα για πιθανή επιστροφή στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Γάλλος επιθετικός μίλησε σε ισπανικό μέσο και άφησε να εννοηθεί πως το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ανοιχτό.

Η επιστροφή ενός παλιού αστέρα στην ομάδα όπου γνώρισε μεγάλες στιγμές σπάνια έχει εγγυημένη επιτυχία, όμως η συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα σε παίκτες και οπαδούς συχνά δημιουργεί μια ξεχωριστή δυναμική. Οι φίλοι της Ρεάλ σίγουρα δεν θα έφερναν αντίρρηση σε ένα ενδεχόμενο «τελευταίο χορό» του Μπενζεμά στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» — και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φρόντισε να δώσει τροφή σε αυτά τα σενάρια.

Ο κάτοχος πέντε Champions League και δημιουργός 354 τερμάτων με τη λευκή φανέλα, αποκάλυψε ότι δεν θα έβλεπε αρνητικά μια πιθανή επιστροφή. Μάλιστα, υπαινίχθηκε πως αν προκύψει επίσημη πρόταση, δύσκολα θα την απέρριπτε.

«Να γυρίσω στη Ρεάλ; Αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ παραμένει στο σύλλογο, όλα είναι πιθανά. Δεν θα μπορούσα ποτέ να του πω “όχι”. Είμαι Μαδριλένος στην ψυχή. Η Μαδρίτη συνεχίζει να είναι το σπίτι μου. Θα δείξει το μέλλον».

🚨🤍 Karim Benzema: “Possible Real Madrid return? If Florentino is still there, it could happen. I could never say to to Pérez”.



“I’m a Madridista. I feel it in my soul. Madrid is still my city. We’ll see what happens”, told @diarioas. pic.twitter.com/ho7jDBSISO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025

Για τον Βινίσιους: «Μπορεί μια μέρα να πάρει τη Χρυσή Μπάλα»

Ο 37χρονος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Βινίσιους Τζούνιορ, εκφράζοντας την άποψη πως ο Βραζιλιάνος έχει τα φόντα να στεφθεί κάποια στιγμή κορυφαίος στον κόσμο, παρά την έντονη πίεση που δέχεται.

«Υπάρχουν παίκτες που δεν πρέπει να επιβαρύνονται τόσο. Ο Βινίσιους είναι νέος, αλλά έχει γράψει ήδη πολλά παιχνίδια στη Ρεάλ. Δεν γίνεται να ξεχνάμε τι έχει προσφέρει. Το να λέμε ότι δεν αποδίδει καλά δεν είναι δίκαιο. Τα πάει εξαιρετικά, και έχει περιθώρια να γίνει ακόμη καλύτερος.

Είναι ο τρόπος του· θυμώνει όταν αντικαθίσταται, κάτι απολύτως φυσιολογικό. Δεν σημαίνει όμως κάτι κακό. Έχει έντονο ταμπεραμέντο, αυτό είναι όλο».