Βολτεμάντε: «Δείξαμε την ποιότητα μας»

«Δείξαμε την ποιότητα που έχουμε σε αυτήν την ομάδα. Και αυτό ήταν ευχάριστο», δήλωσε ο επιθετικός Νικ Βόλτεμαντε, ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ στη χθεσινή (17/11) εμφατική νίκη της εθνικής Γερμανίας με 6-0 επί της Σλοβακίας, ένα αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Νομίζω ότι παίξαμε έναν πολύ καλό αγώνα σήμερα. Παίξαμε πολύ καλά, δεν θυσιάσαμε τίποτα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο», συνέχισε ο 23χρονος άσος της Νιουκάστλ, μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «ZDF». Οι Γερμανοί ήθελαν έναν βαθμό εναντίον της Σλοβακίας για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στην Βόρεια Αμερική (Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό) το επόμενο καλοκαίρι (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου).

«Ήμασταν δημιουργικοί, δραστήριοι, νομίζω ότι ήταν χαρά να το παρακολουθούμε», πρόσθεσε ο Βόλτεμαντε, ο οποίος σκόραρε το τέταρτο γκολ του στους τελευταίους τρεις αγώνες του για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καθώς πέτυχε δύο γκολ στο Μπέλφαστ εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας (1-0) και σκόραρε και στο Λουξεμβούργο (2-0).

«Όλοι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα σήμερα, όλοι ήξεραν τι διακυβευόταν: Η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Είπα στα παιδιά ότι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για έναν παίκτη σε μια καριέρα», δήλωσε ο αρχηγός Τζόσουα Κίμιχ στο «ZDF».

«Συνδυαστήκαμε πολύ καλά στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε σήμερα. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα. Υπήρχε πίεση, αλλά ο τρόπος που την διαχειρίσθηκαν, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε κατάσταση, παρακινώντας ο ένας τον άλλον, δείχνει ένα εξαιρετικά καλό ομαδικό πνεύμα», τόνισε με την σειρά του, ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής, Γιούλιαν Νάγκελσμαν.