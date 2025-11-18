Με στόχο να διατηρήσει το... απόλυτο η Εθνική Ελπίδων απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία

Στη διατήρηση του απόλυτου στοχεύει η Εθνική Ελπίδων, η οποία φιλοξενεί στη Λιβαδειά τη Βόρειο Ιρλανδία (18/11 16:00) για τα προκριματικά του EURO U21.

Το νικηφόρο σερί δεν.... σταματάει για την «Γαλανόλευκη», η οποία έκανε χωρίς πρόβλημα το 4/4 νίκες κόντρα στη Γεωργία (3-0), την περασμένη Παρασκευή.

Πλέον, στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Λιβαδειάς, οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη υποδέχονται την Βόρειο Ιρλανδία (18/11 16:00), με στόχο το 5/5 και ουσιαστικά να «κλειδώσει» τη 2η θέση.

Η Βόρειος Ιρλανδία είναι στην 3η θέση αυτή τη στιγμή με επτά βαθμούς με την Ελλάδα να έχει 12, ενώ οι Γερμανοί -το φαβορί του ομίλου- στη 2η θέση με 9 αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως στο EURO U21 του 2027 προκρίνεται απευθείας ο νικητής του ομίλου, ενώ ο 2ος θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το γήπεδο της Λιβαδειάς μέσω της ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.