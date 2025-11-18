Για την πρωτιά η Εθνική Νέων κόντρα στην οικοδέσποινα Τουρκία

Η Εθνική Νέων έχοντας «σφραγίσει» την πρόκριση στην Elite Round, αντιμετωπίζει σήμερα (18/11 15:00) την οικοδέσποινα του ομίλου, Τουρκία, για την πρωτιά αλλά και λόγους γοήτρου.

Η «Γαλανόλευκη» επικράτησε εύκολα των Λιχτενστάιν και Λευκορωσίας, σφραγίζοντας δίχως πρόβλημα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση των προκριματικών του EURO U19.

Το ίδιο έπραξε και η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί τον όμιλο, με το σημερινό (18/11 15:00) παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων να έχει αποκλειστικά χαρακτήρα γοήτρου.

Οι παίκτες του Βαγγέλη Μόρα έως τώρα δεν έχουν δεχτεί γκολ στον όμιλο, έχοντας σκοράρει δέκα φορές, με τα τέσσερα εξ αυτών να πετυχαίνει ο Ανέστης Μύθου.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τις «μικρές» Εθνικές να πρωταγωνιστούν... παντού, καθώς η Εθνική Παίδων προκρίθηκε με τη σειρά της στην Elite Round του EURO U17, ενώ η Εθνική Ελπίδων έχει ξεκινήσει με... φόρα και 4/4 στον όμιλο της.