Επιστρέφει στην Αθήνα ο Πελίστρι – Τον αποδέσμευσε ο Μπιέλσα

Στην Αθήνα επιστρέφει ο Φακούντο Πελίστρι, καθώς έμεινε εκτός πλάνων για το φιλικό παιχνίδι της Ουρουγουάης με τις ΗΠΑ, όπως κι άλλοι τέσσερις παίκτες. Έτσι, με την άδεια του Μπιέλσα πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.
Ο 23χρονος εξτρέμ κλήθηκε στην εθνική Ουρουγουάης, ωστόσο προερχόταν από τραυματισμό και μόλις λίγα αγωνιστικά λεπτά που πήρε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» δεν ήθελαν να ρισκάρουν κάποια υποτροπή του παίκτη, γι’ αυτό έστειλαν στην ομοσπονδία της Ουρουγουάης τον ιατρικό φάκελο του παίκτη.
Ο Πελίστρι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς με το Μεξικό λόγω μυϊκής υπερφόρτωσης, ενώ ενόψει του φιλικού με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Μπιέλσα τον αποδέσμευσε, όπως κι άλλους τέσσερις παίκτες, προκειμένου να επιστρέψουν στις ομάδες τους.
JUGADORES LIBERADOS 🇺🇾— Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) November 18, 2025
Marcelo Bielsa desafectó cinco jugadores para el partido de mañana.
Facundo Pellistri y Sebastián Cáceres presentan dolencias musculares y se decidió que no sean de la partida ante Estados Unidos.
El delantero del Panathinaikos está con una sobrecarga… pic.twitter.com/cS7Xrdbyir