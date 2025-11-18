Επιστρέφει στην Αθήνα ο Πελίστρι – Τον αποδέσμευσε ο Μπιέλσα

Ο Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στον δρόμο πίσω για την Αθήνα, αφού ο Μπιέλσα τον αποδέσμευσε ενόψει του φιλικού με τις ΗΠΑ.

Στην Αθήνα επιστρέφει ο Φακούντο Πελίστρι, καθώς έμεινε εκτός πλάνων για το φιλικό παιχνίδι της Ουρουγουάης με τις ΗΠΑ, όπως κι άλλοι τέσσερις παίκτες. Έτσι, με την άδεια του Μπιέλσα πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος εξτρέμ κλήθηκε στην εθνική Ουρουγουάης, ωστόσο προερχόταν από τραυματισμό και μόλις λίγα αγωνιστικά λεπτά που πήρε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» δεν ήθελαν να ρισκάρουν κάποια υποτροπή του παίκτη, γι’ αυτό έστειλαν στην ομοσπονδία της Ουρουγουάης τον ιατρικό φάκελο του παίκτη.

Ο Πελίστρι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς με το Μεξικό λόγω μυϊκής υπερφόρτωσης, ενώ ενόψει του φιλικού με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Μπιέλσα τον αποδέσμευσε, όπως κι άλλους τέσσερις παίκτες, προκειμένου να επιστρέψουν στις ομάδες τους.