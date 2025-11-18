Ολυμπιακός: Το σχέδιο Μεντιλίμπαρ για Ατρόμητο και Ρεάλ

Ο Μεντιλίμπαρ προετοιμάζει τον Ολυμπιακό για τα παιχνίδια με Ατρόμητο και Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθούν.

Από χθες ξεκίνησε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια που ακολουθούν, με Ατρόμητο και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για τους επόμενους δύο αγώνες, καθώς προτιμά να μην κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Ετσι πιθανότατα, όσοι αγωνιστούν το Σάββατο με τον Ατρόμητο, θα ξεκινήσουν και στο ματς της Τετάρτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το θετικό για τον Βάσκο τεχνικό είναι ότι οι διεθνείς επιστρέφουν νωρίτερα, σε σχέση με άλλες φορές, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μαζί τους.

Οι Γιάρεμτσουκ και Μπρούνο επέστρεψαν ήδη στην Αθήνα έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Οι Έλληνες διεθνείς όπως και οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί παίζουν σήμερα και έτσι αναμένεται την Πέμπτη θα μπουν στις προπονήσεις.

Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν οι Τζολάκης κάτω από την εστία, Ροντινέι, Ορτέγκα στα άκρα και Πιρόλα, Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, Έσε με έναν εκ τον Γκαρθία, Νασιμέντο δίπλα του και τους Ζέλσον, Ποντένσε, Τσικίνιο, πίσω από τον Ελ Κααμπί.