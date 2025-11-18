Θέλει νικηφόρο φινάλε η Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο Ζαλαεγκερζέγκ, για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ολοκληρώνει η Εθνική ομάδα απόψε (21:45, ALPHA), καθώς αγωνίζεται στη ΖΤΕ Αρένα της Ουγγαρίας με τη Λευκορωσία. Η «γαλανόλευκη» θέλει να κλείσει με νίκη αυτό το ταξίδι, μιας και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Στην πρεμιέρα του ομίλου, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε διαλύσει τη Λευκορωσία με 5-1, αλλά στη συνέχεια δεν είχε ανάλογη πορεία και έμεινε εκτός τελικής φάσης. Οι Λευκορώσοι από την πλευρά τους είναι ανεβασμένοι, μετά την ισοπαλία (2-2) με τη Δανία και θέλουν κι εκείνοι ένα θετικό φινάλε.

Στα αγωνιστικά, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Μπακασέτα, αλλά και τον Παυλίδη που αποχώρησε με τραυματισμό κόντρα στη Σκωτία.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Λευκορωσία: Λαπούκοφ, Ζαμπέλιν, Παρκομένκο, Κάλινιν, Πιατσένιν, Μαλάσεβιτς, Ντεμτσένκο, Έμπονγκ, Γκρόμικο, Μελνιτσένκο. Λισάκοβιτς.

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Σιώπης, Καρέτσας, Κωστούλας, Τετέι.