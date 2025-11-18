Ο νέος προπονητής της Ζάμπια αδυνατεί να κάνει ντεμπούτο λόγω τροφικής δηλητηρίασης!

Ο νέος προπονητής της Ζάμπια, Μόζες Σιχόνε, δεν θα μπορέσει να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του, καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο πρώην αμυντικός της Κολωνίας ορίστηκε προπονητής της Ζάμπια στις αρχές αυτού του μήνα, περίπου έξι εβδομάδες πριν από τη συμμετοχή της ομάδας στους τελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο.

Δεν κατάφερε να καθίσει στον πάγκο στο πρώτο του ματς ως προπονητής, αφού αρρώστησε λίγες ώρες πριν από το ντεμπούτο του σε φιλικό αγώνα με τη Νότια Αφρική στο Γκεμπέρχα το Σάββατο, και δεν ταξίδεψε στην Αγκόλα για την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας την Τρίτη (18/11).

«Ο Μόζες Σιχόνε, ο μέσος Μιγκέλ Τσάιουα και ο αναλυτής βίντεο Ηλίας Τσιπότα έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της κατάστασής τους, η οποία επιβαρύνθηκε από πυρετό, διάρροια και εμετούς», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ζάμπια συνεργάζεται στενά με την διοργανώτρια ομοσπονδία και τις τοπικές υγειονομικές αρχές για να εξασφαλίσει ότι οι επηρεαζόμενοι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα».

Ο γενικός γραμματέας της FAZ, Ματσάτσα Σέπαντε, σημείωσε ότι και άλλα μέλη της ομάδας είχαν επηρεαστεί, αλλά η κατάστασή τους έχει βελτιωθεί.