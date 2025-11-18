Η Σέλτικ θέλει προπονητή από το MLS

Οι «κέλτες» προσπαθούν να αλλάξουν την κάκιστη πορεία της φετινής τους σεζόν και ένας προπονητής από τo MLS φαίνεται να είναι το φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Record η διοίκηση της Σέλτικ εξέτασε το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αγγελου Ποστέκογλου στο Χάμπντεν Παρκ, μετά την απόλυση του από τη Νότιγχαμ, ενώ στη λίστα είναι και τα ονόματα των Κίεραν ΜακΚένα (Ιπσουϊτς) και Γκρεγκ Μπέλαμι (εθνική Ουαλίας). Π

άνω από αυτούς όμως η διοίκηση της Σέλτικ έχει βάλει ένα όνομα έκπληξη. Ο λόγος για εκείνο του Γουίλφριντ Νανσί, του 48χρονου τεχνικού της Κολόμπους Κρου, ομάδας του πρωταθλήματος των ΗΠΑ. Ο Νανσί δεν έχει δουλέψει ποτέ στην Ευρώπη, αλλά η διοίκηση τον έχει ξεχωρίσει και έχει ζητήσει μάλιστα την άδεια του συλλόγου του για να διαπραγματευτεί μαζί του.