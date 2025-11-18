Λεβαντόφσκι: «Σύντομα θα αποφασίσω τι θα κάνω στο τέλος της σεζόν»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το ποδοσφαιρικό του μέλλον, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα πλησιάζει στην λήξη του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι ήρεμος και αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν, αλλά σύντομα θ’ αποφασίσω. Δεν αισθάνομαι καμιά πίεση και το επόμενο διάστημα θα μιλήσω με την οικογένεια μου και από κοινού θα πάρουμε τις αποφάσεις, όπως άλλωστε κάνουμε πάντα.

Με ενθαρρύνει πραγματικά να ξέρω ότι υπάρχουν τόσα πολλά νεαρά παιδιά κάτω των 18 στην Μπαρτσελόνα. Μου δίνουν αληθινή ώθηση ενέργειας. Νιώθω πολύ άνετα ανάμεσά τους. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος και τι έκανα στην ηλικία τους. Είμαι μεγαλύτερος από τους γονείς κάποιων συμπαικτών μου. Με αντιμετωπίζουν σαν πατέρα. Είναι αστείο, αλλά πολύ θετικό».