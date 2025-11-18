Οι 34 ομάδες που έχουν κλείσει «εισιτήριο» για το Mundial 2026

Το τοπίο αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο αναφορικά με την κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.
Το Mundial 2026 θα είναι διευρυμένο, αφού θα αγωνιστούν 48 ομάδες και απομένουν πλέον 14 εισιτήρια για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ, με την κλήρωση των ομίλων να είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο.
Θυμίζουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο εκκινεί στις 11 Ιουνίου και ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου.
Αναλυτικά οι χώρες που έχουν προκριθεί:
1. ΗΠΑ (διοργανώτρια)
2. Καναδάς (διοργανώτρια)
3. Μεξικό (διοργανώτρια)
4. Ιαπωνία – AFC
5. Νέα Ζηλανδία – OFC
6. Ιράν – AFC
7. Αργεντινή – CONMEBOL
8. Ουζμπεκιστάν – AFC
9. Νότια Κορέα – AFC
10. Ιορδανία – AFC
11. Αυστραλία – AFC
12. Βραζιλία – CONMEBOL
13. Εκουαδόρ – CONMEBOL
14. Ουρουγουάη – CONMEBOL
15. Κολομβία – CONMEBOL
16. Παραγουάη – CONMEBOL
17. Μαρόκο – CAF
18. Τυνησία – CAF
19. Αίγυπτος – CAF
20. Αλγερία – CAF
21. Γκάνα – CAF
22. Πράσινο Ακρωτήρι – CAF
23. Νότια Αφρική – CAF
24. Κατάρ – AFC
25. Αγγλία – UEFA
26. Σαουδική Αραβία – AFC
27. Ακτή Ελεφαντοστού – CAF
28. Σενεγάλη – CAF
29. Γαλλία – UEFA
30. Κροατία – UEFA
31. Πορτογαλία – UEFA
32. Νορβηγία – UEFA
33. Ολλανδία – UEFA
34. Γερμανία – UEFA