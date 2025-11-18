Οι 34 ομάδες που έχουν κλείσει «εισιτήριο» για το Mundial 2026

Μετά τις προκρίσεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας, οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Mundial το ερχόμενο καλοκαίρι έγιναν πλέον 34.

Το τοπίο αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο αναφορικά με την κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Το Mundial 2026 θα είναι διευρυμένο, αφού θα αγωνιστούν 48 ομάδες και απομένουν πλέον 14 εισιτήρια για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ, με την κλήρωση των ομίλων να είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο.

Θυμίζουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο εκκινεί στις 11 Ιουνίου και ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου.

Αναλυτικά οι χώρες που έχουν προκριθεί:

1. ΗΠΑ (διοργανώτρια)

2. Καναδάς (διοργανώτρια)

3. Μεξικό (διοργανώτρια)

4. Ιαπωνία – AFC

5. Νέα Ζηλανδία – OFC

6. Ιράν – AFC

7. Αργεντινή – CONMEBOL

8. Ουζμπεκιστάν – AFC

9. Νότια Κορέα – AFC

10. Ιορδανία – AFC

11. Αυστραλία – AFC

12. Βραζιλία – CONMEBOL

13. Εκουαδόρ – CONMEBOL

14. Ουρουγουάη – CONMEBOL

15. Κολομβία – CONMEBOL

16. Παραγουάη – CONMEBOL

17. Μαρόκο – CAF

18. Τυνησία – CAF

19. Αίγυπτος – CAF

20. Αλγερία – CAF

21. Γκάνα – CAF

22. Πράσινο Ακρωτήρι – CAF

23. Νότια Αφρική – CAF

24. Κατάρ – AFC

25. Αγγλία – UEFA

26. Σαουδική Αραβία – AFC

27. Ακτή Ελεφαντοστού – CAF

28. Σενεγάλη – CAF

29. Γαλλία – UEFA

30. Κροατία – UEFA

31. Πορτογαλία – UEFA

32. Νορβηγία – UEFA

33. Ολλανδία – UEFA

34. Γερμανία – UEFA