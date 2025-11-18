Ο Ντραγκόφσκι έπαιξε σε επίσημο ματς της Πολωνίας μετά από 3,5 χρόνια!

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Πολωνίας με την Μάλτα, αγωνιζόμενος σε επίσημο ματς των Πολωνών για πρώτη φορά μετά από 3,5 χρόνια.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, κατέγραψε με αυτόν τον τρόπο την 4η συμμετοχή του με την Εθνική Πολωνίας, σε μια αναμέτρηση που έληξε με 3-2 υπέρ των Πολωνών.

Εκτός από τον Ντραγκόφσκι, φανέλα βασικού πήρε και ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, ενώ ως αλλαγή μπήκε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο επιθετικός του Τριφυλλιού, μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε, αφού μετά από έλεγχο του VAR διαπιστώθηκε ότι προηγουμένως έγινε πέναλτι υπέρ της Μάλτας!