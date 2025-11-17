ΠΑΟΚ: Παραμένουν στα «πιτς» Καμαρά και Κωνσταντέλιας, επέστρεψε ο Σάστρε

Έναρξη αγωνιστικής εβδομάδας για τον ΠΑΟΚ, με τον Ζόαν Σάστρε να συμμετέχει κανονικά στην σημερινή (17/11) προπόνηση - Παραμένουν στα «πιτς» Καμαρά και Κωνσταντέλιας

Σε ρυθμούς επανέναρξης ξεκινάει να μπαίνει το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου, με το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Κηφισιά στην Τούμπα (23/11 19:00) να μπαίνει στο προσκήνιο.

Μετά το ρεπό της Κυριακής (16.11) το αγωνιστικό τμήμα επέστρεψε στις προπονήσεις, με ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό.

Ο Ζόαν Σάστρε επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ενώ οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας έκαναν θεραπεία.

Την Τρίτη (18.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.