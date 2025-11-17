Ο Μπαπέ απαιτεί 240 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από την Παρί

Η νομική κόντρα ανάμεσα σε Μπαπέ και Παρί έχει και συνέχεια με τον Γάλλο να ζητάει το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση από τους Παριζιάνους για μη καταβολή πληρωμών.

Το καλοκαίρι του 2024 οι δύο πλευρές πήραν διαζύγιο και ο Γάλλος έφυγε για την Μαδρίτη. Κάπου εκεί χάλασε εντελώς όλη η σχέση τους και έκτοτε οι μοναδικές επαφές τους έχουν είναι στα δικαστήρια.

Τα Μέσα από Γαλλία και Ισπανία, αναφέρουν ότι ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε στη νομική τους διαμάχη.

Για την ακρίβεια οι δικηγόροι του Κιλιάν Μπαπέ στην ακρόαση της Δευτέρας (17/11) ζήτησαν το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση από τους Παριζιάνους, οι οποίοι απάντησαν με δική τους μήνυση αξιώνοντας 180 εκατομμύρια ευρώ!

Οφειλές 55 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Μπαπέ

Η αποζημίωση που ζητάει η πλευρά Μπαπέ έχει να κάνει σε οφειλές ύψους 55 εκατομμυρίων που χρωστάει το γαλλικό κλαμπ προς την πλευρά του παίκτη, ένα ποσό που η Παρί αρνείται να καταβάλει.

Σύμφωνα με την πλευρά των Παριζιάνων οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει το ποσό να μην καταβληθεί στον παίκτη για τους τελευταίους του μήνες στο Παρίσι, ως ένα είδος «αποζημίωσης» προς το κλαμπ για το γεγονός πως ο Μπαπέ θα αποχωρούσε ως ελεύθερος.