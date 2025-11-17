Οι επαναξιολογήσεις της ΑΕΚ και ο Σαμουέλε Μπιριντέλι

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 26χρονο Ιταλό δεξιό μπακ της Μόντσα και την Ένωση.

Η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται στην ατζέντα της ΑΕΚ με επίκεντρο το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα δεν αποκλείεται να επαναξιολογήσει και να τσεκάρει εκ νέου τα (νέα) δεδομένα για δεξιούς μπακ που είχε απασχολήσει τον Sport Director της Ένωσης το περασμένο καλοκαίρι κι αναλόγως να κινηθεί.

Μία από τις περιπτώσεις που είχαν τεθεί υπόψιν του το περασμένο καλοκαίρι, ήταν και ο Σαμουέλε Μπιριντέλι της Μόντσα.

Γιος του παλαίμαχου παίκτη της Γιουβέντους, Αλεσάντρο Μπιριντέλι, εκείνη την περίοδο είχε έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Μόντσα, ωστόσο ψάχτηκε για πρόωρη αποχώρηση έπειτα από τον υποβιβασμό του κλαμπ στη Serie B.

Στη γειτονική χώρα τον χαρακτήριζαν ως έναν από τους πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες της Μόντσα την περασμένη σεζόν, όπου συμμετείχε σε 21 ματς (18 ως βασικός) της Serie A πετυχαίνοντας τρία γκολ σε 1.468 αγωνιστικά λεπτά.

H Λέτσε, η Σασουόλο, η Κάλιαρι και η Κρεμονέζε παρουσιάστηκαν από τα ιταλικά media ως «μνηστήρες» στο…κυνήγι της απόκτησής του, εν τέλει ωστόσο ο Μπιριντέλι παρέμεινε στην Μόντσα (έπειτα από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κλαμπ) με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μπιριντέλι μετράει 13 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ τη φετινή χρονοά με την ιταλική ομάδα που με έξι συνεχόμενες νίκες βρίσκεται στην πρώτη θέση της Serie B και πάει…φουλ για την επιστροφή στο Καμπιονάτο.

Μια φορά από τον προσεχή Γενάρη και έξι μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του, ο Μπιριντέλι έχει το δικαίωμα υπογραφής σε άλλο κλαμπ.