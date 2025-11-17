Το ρόστερ του ΠΑΟΚ στο μικροσκόπιο: Πώς μοιράζει ο Λουτσέσκου χρόνο, ρόλους και ευθύνες

Το SDNA «σκιαγραφεί» τα πρώτα συμπεράσματα για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και απαντά στα βασικά ερωτήματα: Πώς μοιράζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον χρόνο; Ποιο είναι το πλάνο σε Ελλάδα και Ευρώπη; Ποιοι προηγούνται στην κούρσα της εμπιστοσύνης;

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη διανύσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν με είκοσι επίσημες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, προσφέροντας ένα ουσιαστικό δείγμα για την εικόνα και τις ισορροπίες στο ρόστερ του. Η μέχρι τώρα διαχείριση του Ραζβάν Λουτσέσκου δείχνει μοίρασμα λεπτών, ελεγχόμενο rotation, διαχωρισμό ρόλων ανά διοργάνωση και διατήρηση των βασικών «κολώνων» που σηκώνουν το βάρος στις κρίσιμες στιγμές.

Οι τερματοφύλακες: Mια ιδανική… ισορροπία

Ο πιο ευχάριστος «πονοκέφαλος» για τον Λουτσέσκου αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Με τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι να μένει εκτός πλάνων, ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα έφερε στο προσκήνιο τον Αντώνη Τσιφτσή. Ο Έλληνας πορτιέρε αξιοποίησε στο έπακρο την ευκαιρία, φτάνοντας ήδη τις επτά συμμετοχές και τα 585 λεπτά κάτω από τα δοκάρια, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί αξιόπιστα στο υψηλό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, ο Παβλένκα επέστρεψε πλέον στη δράση, έχοντας συνολικά 13 εμφανίσεις και σχεδόν τα διπλάσια λεπτά συμμετοχής (1155’), δημιουργώντας ένα δίδυμο με ξεκάθαρη χημεία και υγιή ανταγωνισμό.

Μπάμπα - Κένι: H σταθερά στα άκρα

Στα πλάγια μπακ, το δίδυμο Κένι–Μπάμπα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς. Ο Άγγλος δεξιός μπακ, στην πρώτη του σεζόν στην Τούμπα, αποτελεί σταθερή επιλογή με 15 συμμετοχές, 1282 λεπτά και δύο ασίστ. Στην αντίπερα πλευρά, δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Μπάμπα, ο οποίος είναι και ο μοναδικός αμυντικός του ΠΑΟΚ που έχει βρει δίχτυα φέτος – μετρώντας 2 γκολ και 2 ασίστ σε 16 παρουσίες και 1305 λεπτά.

Σημαντική είναι, ωστόσο, και η συνεισφορά των αναπληρωματικών Σάστρε και Τέιλορ, δίνοντας πολύτιμες ανάσες σε αυτό το non stop πρόγραμμα των ασπρόμαυρων με αγώνα ανά τρεις ημέρες. Ο Σκωτσέζος ειδικά χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε πρόσφατα, όμως σταδιακά μπαίνει στο κάδρο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στόπερ: ξεκάθαρο μοίρασμα Ελλάδας και Ευρώπης

Στο κέντρο της άμυνας, ο ΠΑΟΚ έχει ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης. Τα λεπτά είναι μοιρασμένα με βάση τη διοργάνωση, επιτρέποντας στον Λουτσέσκου να προσαρμόζει τη δυάδα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγώνα. Ο Ντέγιαν Λόβρεν, με 9 συμμετοχές (778’), έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στη Super League, προσφέροντας εμπειρία και σταθερότητα στον εγχώριο στίβο. Στην ευρωπαϊκή σκηνή, το βάρος έχουν σηκώσει οι Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα, με 14 και 15 συμμετοχές αντίστοιχα, αποτελώντας τη βασική «κολώνα» στα παιχνίδια του Europa League. Στην εξίσωση μπαίνει πλέον και ο Αλεσάντρο Βολιάκο, ο οποίος έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές τον τελευταίο μήνα, δείχνοντας ότι σταδιακά κερδίζει χώρο στο rotation και αξιοποιείται ως επιπλέον επιλογή στα μετόπισθεν.

«Πολυφωνία» με Μπιάνκο και non stop Μεϊτέ

Στον χώρο του κέντρου, ο Σουαλιό Μεϊτέ αποτελεί μέχρι στιγμής την απόλυτη σταθερά και το πιο «γεμάτο» χαρτί του Ραζβάν Λουτσέσκου. Με 20 συμμετοχές σε ισάριθμα παιχνίδια, δύο γκολ, μία ασίστ και 1659 λεπτά – σαφώς τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη του ΠΑΟΚ – ο Γάλλος χαφ κουβαλάει όλο το βάρος του άξονα και δικαιολογεί απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως «ακούραστος» και non stop.

Η απουσία του Μαντί Καμαρά (15 συμμετοχές, ένα γκολ) άνοιξε τον δρόμο στον Αλεσάντρο Μπιάνκο. Σε 7 εμφανίσεις και 403 λεπτά έχει προλάβει να σημειώσει δύο εντυπωσιακά γκολ, προσθέτοντας «πολυφωνία» και έξτρα ποιότητα στο κέντρο. Σε διαφορετική κατηγορία βρίσκεται ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος, με την εμπειρία και την ηγετική του παρουσία, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα δημιουργίας, έχοντας ήδη 5 γκολ και 3 ασίστ σε 17 φετινά παιχνίδια, σε μία από τις πιο «εκρηκτικές» σεζόν του. Τουλάχιστον στην εκκίνησή της...

Και όλα αυτά την ώρα που πλησιάζει η «μόνιμη» εγκατάσταση του Χρήστου Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη, της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του συλλόγου...

Κομβικός Ντέλιας και... x-factor Γιακουμάκης

Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να λειτουργεί ως απόλυτος «μαέστρος», ο ΠΑΟΚ έχτισε ένα εντυπωσιακό σερί επτά συνεχόμενων νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί την πιο ώριμη εκκίνηση της καριέρας του, μετρώντας 7 γκολ και 5 ασίστ στα πρώτα 17 φετινά παιχνίδια του. Ο τραυματισμός του δημιουργεί έναν επιπλέον «πονοκέφαλο» για το τεχνικό επιτελείο, ειδικά σε μια φάση όπου ο Δημήτρης Πέλκας έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχείς ενοχλήσεις. Με μόλις 9 συμμετοχές, 243 λεπτά και ένα γκολ, ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να μπει σε σταθερό ρυθμό.

Στην εξίσωση βρίσκεται και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος αρχηγός ξεκίνησε… μουδιασμένα τη σεζόν, αλλά στη συνέχεια ανέβασε στροφές και απέκτησε ξανά καθοριστικό ρόλο. Με 6 ασίστ, 3 γκολ και 18 συμμετοχές (1325’), αποτελεί σταθερό πυλώνα δημιουργίας και εκτέλεσης. Σημαντικές βοήθειες προσφέρει και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος μετρά 3 γκολ και 2 ασίστ, λειτουργώντας συχνά ως «κρυφό χαρτί» από τον πάγκο που έρχεται να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Ο πρώτος λόγος στ΄αριστερά της επίθεσης ανήκει στον... αειθαλή Τάισον με ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 17 εμφανίσεις. Ένα γκολ και μία ασίστ ο Ιβανούσετς που ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματά του εντός του γκρουπ αλλά και έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο...

Τα λεπτά συμμετοχής στην κορυφή της επίθεσης έχουν μοιραστεί, σε μία «πάγια» τακτική του Ραζβάν Λουτσέσκου. Με γνώμονα πως ο Γιακουμάκης ήθελε χρόνο για να προσαρμοστεί στο γκρουπ, ο Ρουμάνος τεχνικός έδωσε έξτρα ευκαιρίες στον Φιόντορ Τσάλοβ, τις οποίες δεν εκμεταλλεύτηκε, με τον Ρώσο φορ να μετράει τρία τέρματα και μία ασίστ σε 770΄και 17 συμμετοχές. Δύο παραπάνω γκολ ο Κρητικός επιθετικός (5) με τις ίδιες τελικές πάσες (1) σε 889 λεπτά συνολικά...