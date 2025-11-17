Κωνσταντίνου στο SDNA: «Μόνο ενωμένος ξανά πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός – Αδικημένος ο Αλαφούζος, πλήρωσε τα πάντα»

Από τα…παγωμένα ταμεία, μέχρι την ανάγκη για ενότητα με το μεγαλύτερο πυρήνα των οργανωμένων οπαδών του Τριφυλλιού και την «100% λανθασμένη» απόλυση Γιοβάνοβιτς: ο άλλοτε αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και παλαίμαχος παίκτης των «πρασίνων», Βασίλης Κωνσταντίνου, σχολιάζει στο SDNA τη συνέντευξη – «ποταμό» του Γιάννη Αλαφούζου.

Κεντρικό θέμα στη δημοσιογραφική επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, αποτελεί η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ αναφέρθηκε σε πρόσωπα και καταστάσεις που…σημάδεψαν τη 13ετή παρουσία του στο κλαμπ, ενώ έδωσε στίγμα των επόμενων κινήσεων που βρίσκονται στην ατζέντα του.

Το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε αντιπρόεδρο του Τριφυλλιού και παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Βασίλη Κωνσταντίνου, ο οποίος επί των διοικητικών ημερών του στην ΠΑΕ, έζησε εκ των έσω την εποχή Αλαφούζου και σχολιάζει τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης.

«Περάσαμε μαρτυρικά χρόνια,

λόγω έλλειψης ρευστότητας»

- Για το περίφημο «τράβηγμα της πρίζας» το 2017 που οδήγησε και στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό:

«Την περίοδο εκείνη ζήσαμε μαζί με τον Αλαφούζο τις τεράστιες δυσκολίες στο κομμάτι της ρευστότητας. Περάσαμε μαρτυρικά. Το πάγωμα των λογαριασμών του είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να ανταπεξέλθει εγκαίρως σε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδας. Κάναμε προσπάθειες να αυξήσουμε τα τηλεοπτικά έσοδα κι ενώ η προηγούμενη διοίκηση είχε εγκαταλείψει τον Αλαφούζο».

«Πήρε καταχρεωμένο τον Παναθηναϊκό και πλήρωσε τα πάντα»

- Για την απόφαση του Αλαφούζου να έχει μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού:

«Ο Αλαφούζος πάντα είχε ενεργό ρόλο στον Παναθηναϊκό. Έχει βάλε 200 εκατομμύρια ευρώ στο σύλλογο και σκοπεύει να βάλει κι άλλα πολλά χρήματα. Όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό τον κατηγορούσαν ό,τι ήταν Ολυμπιακός, όμως ήταν γραμμένος στο αθλητικό τμήμα της ιστιοπλοΐας του Παναθηναϊκού. Πήρε καταχρεωμένη την ομάδα, πλήρωσε όλα τα χρέη της κι έχει αναλάβει το τεράστιο project της δημιουργία του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού».

«Να σταθούν όλοι δίπλα στον Αλαφούζο»

- Για τη συνάντηση με τη «Θύρα 13»:

«Προσωπικά θεωρώ πως είναι αδικημένος στη σχέση του με τη Θύρα 13. Ναι, καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θέλουν διακρίσεις και πρωταθλήματα. Κι εγώ τα θέλω. Κάπου όμως τον έχουν αδικήσει. Για να μπορέσει ένας σύλλογος να πάρει το πρωτάθλημα, χρειάζεται να έχει δίπλα του τον κόσμο. Όσο πονεμένος κι αν είναι αυτός. Θα πρέπει όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να είναι μονιασμένοι και να σταθούν δίπλα στον Αλαφούζο. Όταν οι μισοί είναι…εναντίον των άλλων μισών, τότε δεν μπορεί να προοδεύσει όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά και οποιοδήποτε κλαμπ στον κόσμο».

«Φυσιολογικό να θέλει να συνεχίσει»

- Για το «στοπ» στα σενάρια πώλησης της ΠΑΕ:

«Είναι φυσιολογικό όταν έχει βάλει τόσα πολλά χρήματα στην ομάδα, να θέλει να συνεχίσει και να βάλει την ομάδα στο νέο της γήπεδο».

«Ήρθαν…στρατιές ξένων παικτών

που δεν έμαθαν την ιστορία του Παναθηναϊκού»

- Για τον ελληνικό κορμό στον Παναθηναϊκό και το νέο άξονα που έρχεται σε αγωνιστικό επίπεδο κατόπιν εισήγησης του Φράνκο Μπαλντίνι:

«Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη ημέρα που ο Αλαφούζος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς όμως εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους για τεχνικούς διευθυντές και εξαιρώ τον Νίκο Νταμπίζα, παρά τα λαθάκια που έκανε κι αυτός. Έγιναν πολλές λανθασμένες επιλογές. Ήρθαν στον Παναθηναϊκό…στρατιές ξένων παικτών που δεν ξέρανε και δεν φροντίσανε να μάθουν την τεράστια ιστορία του συλλόγου».

«Συζητήσαμε με Αλαφούζο – Θεοδωρόπουλο

για την αίθουσα τροπαίων στη Λεωφόρο»

- Για την ιστορική έδρα, την επιθυμία να μην γκρεμιστεί το «Απόστολος Νικολαΐδης» και τη δημιουργία μουσείου του Παναθηναϊκού στον «Τάφο του Ινδού»:

«Αυτό το είχαμε συζητήσει με τον Αλαφούζο και τον Θεοδωρόπουλο.

Θέλαμε να δημιουργήσαμε μια αίθουσα στη Λεωφόρο με ιστορικό χαρακτήρα. Με σημαντικές φωτογραφίες και τα τρόπαια του συλλόγου στα πρότυπα των μεγάλων ομάδων του εξεωτερικού».

«100% λάθος η απόλυση Γιοβάνοβιτς»

- Για την αναγνώριση του «λάθους» με την αιφνίδια απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Ήταν 100% λανθασμένη απόφαση, ωστόσο όλοι κάνουν λάθη στο κομμάτι των προπονητικών επιλογών. Έπρεπε τότε οι συνεργάτες του Αλαφούζου να τον πείσουν να μην απομακρύνει τον Γιοβάνοβιτς.

Όταν έτυχε να μιλήσω εκείνη την περίοδο με τον Αλαφούζο, μου έλεγε για τα λάθη του Γιοβάνοβιτς και την απώλεια του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό να είναι 12 βαθμούς μπροστά. Τότε του είπα, πως δεν μπορεί όλη την ευθύνη να την έχει ο προπονητής και οι παίκτες να μην κουβαλάνε τις δικές του ευθύνες».

«Σωστά στον Μπενίτεθ ο τελευταίος λόγος»

- Για τον Ράφα Μπενίτεθ και τον τελευταίο λόγο που θα ανήκει στον Ισπανό τεχνικό.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτό θα πρέπει να συμβεί δεδομένου πως πρόκειται για έναν σπουδαίο τεχνικό με μεγάλες παραστάσεις στην καριέρα του».