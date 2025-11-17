ΜΜΕ Δανίας: «Το μέλλον του Σίστο στον Άρη παραμένει αβέβαιο»

Μέσα της Δανίας σχολιάζουν τις επιδόσεις του Πιόνε Σίστο στον Άρη και τονίζουν πως η θέση του έμπειρου εξτρέμ είναι κάτι παραπάνω από... επισφαλής.

Η γνωστή ιστοσελίδα της Δανίας, Tipsbladet, ασχολήθηκε πρόσφατα με το ζήτημα του Πιόνε Σίστο στον Άρη. Ο Δανός εξτρέμ δεν διανύει και το καλύτερο πέρασμα στην καριέρα του με τα κιτρινόμαυρα, με πολύ χαμηλά νούμερα στην επίθεση και πολλές δυσκολίες. Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, δε, οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης ψάχνουν εδώ και καιρό τον αντικαταστάτη του στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Ο Δανός εξτρέμ ξεκίνησε το 2025 ως βασικός, αλλά στη συνέχεια βρέθηκε στο περιθώριο. Ο Άρης εξετάζει ακόμα και την πώληση ή τη λύση του συμβολαίου του παρά το γεγονός ότι με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη, ο Σίστο βρέθηκε ξανά στο βασικό σχήμα. Παρά τη σταθερότητα στον χρόνο συμμετοχής του όμως, το μέλλον του Δανού στον Άρη παραμένει αβέβαιο. Οι προοπτικές συμμετοχής του Σίστο ίσως περιοριστούν περαιτέρω, καθώς ο Άρης φέρεται να αποκτά δύο νέους εξτρέμ».