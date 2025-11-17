Γκουαρδιόλα για Παλαιστίνη: «Την εγκαταλείψαμε, επιτρέψαμε την καταστροφή ενός λαού»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, ασκώντας σφοδρή κριτική προς τη διεθνή κοινότητα και τους ηγέτες του κόσμου.

Ενόψει του φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Καταλονία και την Παλαιστίνη στο «Μονζουίκ» την Τρίτη (18/11) –μια αναμέτρηση που έχει κινητοποιήσει πλήθος προσωπικοτήτων του αθλητισμού και έχει ήδη «κλείσει» πάνω από 25.000 εισιτήρια– ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε στο «RAC 1» για τη σημασία της πρωτοβουλίας και για την κατάσταση στη Γάζα.

Ο Γκουαρδιόλα ζήτησε την παρουσία γεμάτου γηπέδου, υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο αγώνας ξεπερνά τα στενά όρια ενός αθλητικού γεγονότος:

«Δεν είναι απλώς ένα φιλικό. Σε μια εποχή που όλες οι πληροφορίες ταξιδεύουν παντού, οι Παλαιστίνιοι θα νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, ότι κάποιοι τους στηρίζουν».

Ο Καταλανός προπονητής κατηγόρησε ευθέως τη διεθνή κοινότητα:

«Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει την Παλαιστίνη. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι για τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Επιτρέψαμε να καταστραφεί ένας ολόκληρος λαός, και η ζημιά πλέον δύσκολα διορθώνεται».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά των παγκόσμιων ηγετών:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να δικαιολογήσει όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Τα παιδιά μας θα μπορούσαν να είναι στη θέση τους και να χάσουν τη ζωή τους απλώς επειδή γεννήθηκαν εκεί. Έχω ελάχιστη εμπιστοσύνη στους ηγέτες αυτού του κόσμου — κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την εξουσία».

Για τον Γκουαρδιόλα, αγώνες όπως αυτός της Τρίτης είναι απαραίτητοι για να διατηρηθεί η συζήτηση ζωντανή και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση:

«Ο συμβολισμός είναι σημαντικός για να αφυπνίζονται οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει πίσω από αυτόν να υπάρχει μια πραγματική ουσία και ένα ουσιαστικό μήνυμα».