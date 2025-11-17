Ανεγκέφαλοι έσβησαν γκραφίτι αφιερωμένο στον φίλο του ΠΑΟΚ, Νάσο Κωνσταντίνου (pics)

Το περιστατικό που έλαβε χώρα στην Καλαμαριά, με ανεγκέφαλους να σβήνουν γκράφιτι φίλων του ΠΑΟΚ στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου...

Χθες το μεσημέρι, φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο γήπεδο της Καλαμαριάς για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ Β’ με τη Νίκη Βόλου. Μετά τη λήξη του αγώνα παρέμειναν εκτός γηπέδου, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα γκράφιτι στον γνωστό, εδώ και χρόνια, εξωτερικό τοίχο όπου υπάρχουν δεκάδες γκράφιτι.

Το τελευταίο διάστημα, ο συγκεκριμένος τοίχος έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη «θεματική», καθώς προστίθενται συνεχώς γκράφιτι στη μνήμη νεαρών ανθρώπων που έχασαν άδικα τη ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δημιούργησαν ένα γκράφιτι για τον Νάσο Κωνσταντίνου, ο οποίος έπεσε θύμα οπαδικής βίας το 2017.

Το αξιοσημείωτο, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι πως το νέο γκράφιτι τοποθετήθηκε δίπλα σε ένα αντίστοιχο που αφορά νεαρό φίλο του Άρη, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο, χωρίς σε καμία περίπτωση να πειραχτεί το έργο των φίλων του Άρη.

Άτομα που, όπως όλα δείχνουν, δεν βάζουν μυαλό, έσπευσαν να σβήσουν το γκράφιτι για τον Νάσο Κωνσταντίνου, καλύπτοντάς το με συνθήματα της ομάδας τους. Πρόκειται για μια ακόμη πράξη στην ίδια αλυσίδα ανεξήγητων περιστατικών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, όπως τα επεισόδια στο Εφετείο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του Άλκη Καμπανού.

Προφανώς και οι θεσμικά αρμόδιοι οφείλουν να λάβουν μέτρα πρόληψης, πριν αυτή η επαναλαμβανόμενη ρητορική οπαδικού μίσους οδηγήσει ξανά σε συνέπειες που δεν μπορούν να αναστραφούν. Οι αλλαγές έρχονται με δράσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οι αντιδράσεις που παράγουν μίσος συντηρούν τη βαριά οπαδική ρητορική, τις επιθέσεις και τα αντίποινα.