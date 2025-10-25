Αποθέωση Ταχτσίδη στη Βραζιλία, σκόραρε με τη Ρέμο στη Serie B! (vid)

Ιστορία έγραψε ο 34χρονος -άλλοτε διεθνής- κεντρικός μέσος που αγωνίζεται στη Β' κατηγορία της «χώρας του καφέ» με τη... Ρέμο που γεωγραφικά είναι το τελευταίο προπύργιο πριν από τον Αμαζόνιο και έχουν βάλει «πλώρη» για άνοδο στα βραζιλιάνικα «σαλόνια» μετά από αρκετά χρόνια!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10), ο Παναγιώτης Ταχτσίδης έβαλε το δικό του «λιθαράκι» στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 της Ρέμο επί Κουιαμπά Εσπόρτε, πλησιάζοντας στο... όνειρο του προβιβασμού στη Serie A, καθώς στη βαθμολογία βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο Κοριτίμπα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη Βραζιλία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν έλυσε τη συνεργασία του με τη ρουμάνικη Κλουζ. Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ σε έξι αγώνες (σ.σ. έχει και μία ασίστ), η έκτη διαφορετική χώρα (σ.σ. Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βραζιλία, Άμπου Ντάμπι, Σαουδική Αραβία) που βρίσκει «δίχτυα» και μάλιστα, με ενδέκατη διαφορετική ομάδα (σ.σ. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ελλάς Βερόνα, Λέτσε, Ρόμα, Τζένοα, Κατάνια, Κλουζ, Ρέμο, Αλ-Φαϊχά, Κχορ Φακάν)!