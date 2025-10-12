«Τεσσάρα» η Κ17 της ΑΕΚ!

Με το απόλυτο συνεχίζει η Κ17 της ΑΕΚ που διέλυσε (4-0) το αντίστοιχο τμήμα του Αστέρα.

Ήταν η εξ αναβολής αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ17 της Super League 2025-26 που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Αστέρα στην Τρίπολη.

Όπως αναφέρει η ΑΕΚ στην ενημέρωση της «ο Αργύρης Αργυρίου ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αφού πέτυχε και τα τέσσερα γκολ, ενώ είχε κερδίσει και το πέναλτι, το οποίο είχε ως κατάληξη το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ. Στο πρώτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν ήδη 0-2, με τον Αργυρίου να σκοράρει μέσα σε δύο λεπτά: αρχικά με πλασέ στο 8' από ασίστ του Τσαντήλα και στο 10' με σουτ στην επαναφορά, μετά από εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος, στέλνοντας αρχικά την μπάλα στο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, όμως η άμυνα της ΑΕΚ είχε καλές αντιδράσεις, όπως αυτή του 24', όταν ο Αστέρας βγήκε στην αντεπίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως ο Φιλιππιάδης έκοψε τον αντίπαλο επιθετικό λίγο πριν αυτός εκτελέσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ σημείωσε άλλα δύο γκολ με τον Αργυρίου, στο 51' μετά από ωραία συνεργασία με τον Γερούκαλη και στο 92' μετά από πάσα του Μαρίνου. Τέταρτη νίκη σε ισάριθμα ματς για την ΑΕΚ που προπορεύεται στη βαθμολογία, ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό».

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Μαρίνος, Τερζόπουλος (76' Διαβάτης) Φιλιππιάδης, Λαμπριανίδης, Στεργιαρόπουλος (65' Αδάμος) Φρατζεσκάκης (76' Κασίμης) Τσαντήλας (65' Ισμαήλος) Γερούκαλης, Ποντίκης (65' Ταμπάκογλου) Αργυρίου.