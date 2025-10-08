ΠΑΟΚ στην κορυφή σε xGoals και μεγάλες ευκαιρίες – Τι δείχνουν τα νούμερα της Super League!

Το SDNA με την βοήθεια των... Xstats καταγράφει τα πεπραγμένα των ομάδων της Super League μέχρι τώρα σε άμυνα και επίθεση, παρουσιάζοντας και την πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς.

Η στατιστική αποτύπωση των πρώτων αγωνιστικών της Super League αποκαλύπτει μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εικόνα των ομάδων μέσα στο γήπεδο. Τα στοιχεία που αφορούν τα xGoals (αναμενόμενα γκολ), τα xGoals παθητικό και τις μεγάλες ευκαιρίες, σκιαγραφούν ποιοι σύλλογοι δημιουργούν, ποιοι απειλούνται περισσότερο και ποιοι αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικοί ή, αντίθετα, πιο… φλύαροι στο επιθετικό τους παιχνίδι.

ΠΑΟΚ: Πρωτιά σε δημιουργία και επιθετική παραγωγή

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή και στις δύο πιο σημαντικές επιθετικές κατηγορίες. Ο Δικέφαλος έχει 22 μεγάλες ευκαιρίες, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει 13,5 xGoals, δείχνοντας ότι δημιουργεί πολλές και ποιοτικές στιγμές για γκολ. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα xGoals παθητικό του ΠΑΟΚ βρίσκονται μόλις στο 3,3, κάτι που υποδηλώνει εξαιρετική αμυντική λειτουργία και περιορισμό των ευκαιριών του αντιπάλου.

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων αποδεικνύει πως ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή η πιο ισορροπημένη ομάδα της κατηγορίας — με σταθερότητα στην άμυνα και επιθετική συνέπεια που του επιτρέπει να παράγει συνεχώς φάσεις, ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΩΝ!

Ολυμπιακός και ΑΕΚ: Δημιουργούν, αλλά με διαφορές στην άμυνα

Ολυμπιακός και ΑΕΚ ακολουθούν, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός έχει 20 μεγάλες ευκαιρίες (όσες και η ΑΕΚ) και 11 xGoals, στοιχεία που δείχνουν δυνατή επιθετική παρουσία. Ωστόσο, η διαφορά με τον ΠΑΟΚ είναι η αμυντική σταθερότητα: οι «ερυθρόλευκοι» έχουν xGoals παθητικό 3,4, ελαφρώς υψηλότερο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, βρίσκεται τρίτη σε xGoals (12,2) και δεύτερη σε μεγάλες ευκαιρίες (20), ωστόσο τα xGoals παθητικό 6,9 δείχνουν ότι δέχεται πιο πολλές και ποιοτικές φάσεις από τους αντιπάλους της, χωρίς να έχει παίξει ντέρμπι έως τώρα.

Η έκπληξη του απίθανου Λεβαδειακού και η εντυπωσιακή Κηφισιά

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η παρουσία του Λεβαδειακού στη δεύτερη θέση των xGoals (13,1) και στην τέταρτη θέση στις μεγάλες ευκαιρίες (19). Η ομάδα της Βοιωτίας αποδεικνύεται από τις πιο παραγωγικές στην κατηγορία, με σταθερή δημιουργία κινδύνων, αλλά και xGoals παθητικό 7,5, που δείχνει πως χρειάζεται βελτίωση στο ανασταλτικό κομμάτι.

Η Κηφισιά, στην πρώτη της χρονιά στη Super League, είναι η θετική έκπληξη των στατιστικών. Με 18 μεγάλες ευκαιρίες και 9,8 xGoals, βρίσκεται στο top-5 των ομάδων που δημιουργούν, ενώ το xGoals παθητικό 9,0 δείχνει πως έχει ακόμα δρόμο στην αμυντική οργάνωση, αλλά παρουσιάζει συνολικά ανταγωνιστική εικόνα.

Οι προβληματισμοί Παναθηναϊκού και Άρη

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερα από το αναμενόμενο. Με μόλις 17 μεγάλες ευκαιρίες και 8,1 xGoals, δείχνει πως έχει πρόβλημα στη δημιουργία καθαρών φάσεων, κάτι που αποτυπώνεται και στη γενικότερη εικόνα του στο σκοράρισμα. Αμυντικά, πάντως, οι «πράσινοι» είναι σταθεροί με 4,8 xGoals παθητικό, που τους κατατάσσει στην τρίτη καλύτερη άμυνα πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο Άρης, από την πλευρά του, έχει 10 μεγάλες ευκαιρίες και 6,4 xGoals, επιθετικά χαμηλούς δείκτες για ομάδα που στοχεύει ψηλά. Στην άμυνα πάντως δείχνει ισορροπημένος (4,4 xGoals παθητικό), γεγονός που φανερώνει ότι τα προβλήματά του εντοπίζονται περισσότερο στη δημιουργία και το τελείωμα των φάσεων.

Οι «μικροί» που αντέχουν και αυτοί που υποφέρουν

Η στατιστική φωτογραφία του Παναιτωλικού είναι χαρακτηριστική: διαθέτει τη χειρότερη αμυντική επίδοση στο πρωτάθλημα με 16 xGoals παθητικό, κάτι που εξηγεί και τη δύσκολη βαθμολογική του θέση. Αντίθετα, ομάδες όπως ο Ατρόμητος (xGoals παθητικό 7,3) και ο ΟΦΗ (8,0) δείχνουν ότι παλεύουν σκληρά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιθετική απειλή (xGoals 4,2 και 3,8 αντίστοιχα).

Και πάμε τώρα στην ωμή πραγματικότητα, πίσω από τους αριθμούς αλλά με βάση όσα έχουν συμβεί στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος...

Ο ΠΑΟΚ που είναι πρώτος σε μεγάλες ευκαιρίες (22) αλλά και xGoals (13,5), έχει πετύχει εννέα τέρματα, κάτι που σημαίνει ότι τα κάνει όλα εξαιρετικά, μέχρι να βρεθεί στο σημείο που θα εκτελέσει, δείχνοντας πως έχει θέμα στο τελείωμα των φάσεων.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που ακολούθουν με 20 μεγάλες ευκαιρίες αντίστοιχα και 11,0 - 12,2 xGoals, έχουν σκοράρει 14 και 9 γκολ αντίστοιχα. Τουτέστιν, οι ερυθρόλευκοι είναι αρκετά αποτελεσματικοί, μιας και βρίσκουν δίχτυα περισσότερο από το... αναμενόμενο, ενώ η «Ένωση» δείχνει και αυτή ένα πρόβλημα στο εύκολο γκολ.

Αυτό που προκαλεί μεγάλη και συνάμα θετική εντύπωση, είναι πως ο Λεβαδειακός των 19 μεγάλων ευκαιριών και των 13,1 αναμενόμενων τερμάτων, έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 16 τέρματα, έχοντας την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και δείχνοντας τρομερή ικανότητα μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα.

Από κοντά βρίσκεται και η πολύ παραγωγική Κηφισιά, η οποία με 18 μεγάλες ευκαιρίες και 9,8 xGoals, έχει βρει 11 φορές δίχτυα.

Όσο για τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, που οι «πράσινοι» με 17 σπουδαίες στιγμές και 8,1 xGoals, βρίσκονται πάνω-κάτω κοντά στην στατιστική τους (7 γκολ, με παιχνίδι λιγότερο), ενώ το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά σε παραγωγικότητα με μόλις 10 μεγάλες ευκαιρίες και 6,4 xGoals, έχοντας σκοράρει έως τώρα έξι φορές σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χαρακτηριστική είναι και η παρουσία του Βόλου στα υψηλά στρώματα των μεγάλων ευκαιριών, μιας και το σύνολο του Χουάν Φεράντο παρουσιάζει ένα στυλ παιχνιδιού πολύ σύγχρονο και αθλητικό, που είναι πολύ όμορφο στο... μάτι.

Τέλος, περνώντας στο κομμάτι των τερμάτων που έχουν δεχθεί οι ομάδες της Super League, τα πράγματα μοιάζουν λίγο-πολύ ξεκάθαρα.

Ο ΠΑΟΚ έχει και σε αυτόν τον πίνακα τα καλύτερα νούμερα, με μόλις 3,3 xGoals παθητικό και τα 5 τέρματα που έχει δεχθεί έως τώρα μάλλον μοιάζουν... αρκετά σε σχέση με τις φάσεις που δέχεται.

Πολύ κοντά βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 3,4 xGoals παθητικό και 5 τέρματα επίσης, ενώ ο Άρης πλήττεται αρκετά από την διαφορά των xGoals παθητικού (4,4) αλλά και την πραγματικότητα (7 γκολ).

Την πεντάδα ολοκληρώνουν ο Παναθηναϊκός με 4,8 και 6 γκολ παθητικό, ενώ η ΑΕΚ που έχει δεχθεί μόλις 3 γκολ, έχει xGoals παθητικό 6,9 (!), κάτι που σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο τομέα τα έχει πάει πολύ καλά.