Ο Χόιλουντ σε πέντε ματς με τη Νάπολι σκόραρε όσα γκολ είχε σε 35 παιχνίδια με την Γιουνάιτεντ!

Ο Δανός επιθετικός, μετά την μεταγραφή του στους «Παρτενοπέι» έχει αναγεννηθεί και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που ήταν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ράσμους Χόιλουντ λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, μετακινήθηκε από τους «Κόκκινους Διάβολους» στη Νάπολι, με τον Δανό στράικερ να βρίσκει άμεσα τον καλό εαυτό του.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνα, ο νεαρός επιθετικός έφτασε τα τρία σε πέντε ματς με την φανέλα των «Παρτενοπέι», σκοράροντας όσα γκολ είχε σε 35 αγώνες με την Γιουνάιτεντ!