ΠΑΟΚ: Στον... αέρα από την Τετάρτη (1/10) τα εισιτήρια για Ολυμπιακό

Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (01.10) στις 11:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (05.10) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
30.09.2025
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€40
|€5
|2, 3
|€30
|€5
|5, 6
|€20
|€5
|4, 4Α
|€15
|–
|7, 7Α, 8
|€15
|€5
|VIP, VIPA
|€150
|–
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση των εισιτηρίων θα σταματήσει 1,5 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 05/10/2025 19:00 ή μέχρι εξαντλήσεως αυτών.