ΠΑΟΚ: Στον... αέρα από την Τετάρτη (1/10) τα εισιτήρια για Ολυμπιακό

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την διάθεση των εισιτηρίων ενόψει του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα (5/10).

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (01.10) στις 11:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (05.10) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας. 

30.09.2025

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €40 €5
2, 3 €30 €5
5, 6 €20 €5
4, 4Α €15
7, 7Α, 8 €15 €5
VIP, VIPA €150

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση των εισιτηρίων θα σταματήσει 1,5 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 05/10/2025 19:00 ή μέχρι εξαντλήσεως αυτών.

