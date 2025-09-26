Το απόλυτο η Μπάγερν με νέο «σόου» του ρέκορντμαν Κέιν! (vid)

Σκόραρε δύο φορές ο Χάρι Κέιν και έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν, παρ' ότι ακόμα δεν μπήκε ο Οκτώβριος! Ο Άγγλος πέτυχε νέο ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε με σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι «έσπασαν» το... φράγμα των 100 σε 105 παιχνίδια!
🇨🇴 ¡La jugada y luego asistencia! Luis Diaz desborodó por izquierda, tres movimientos prohibidos y asiste a Harry Kane para poner el tercero de Bayern Munich sobre Werder Bremen.pic.twitter.com/UTUV7ChW27— Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) September 26, 2025
FT | Bayern beat Werder Bremen 4-0— Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) September 26, 2025
Win ✅
Harry Kane brace ✅
Harry Kane scoring record (anotha one) ✅
Clean Sheet ✅
First goal involvement for Bischof ✅
Wisdom Mike debut ✅
JOB DONE! ✅#FCBSVW pic.twitter.com/Nd0O8zS4nR