Το απόλυτο η Μπάγερν με νέο «σόου» του ρέκορντμαν Κέιν! (vid)

Με σκόρερ Ντίας στο 22', «διπλό» Κέιν στο 45' (πέναλτι) και στο 65' για να γράψει ιστορία και τον Λάιμερ να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα στο 87' στην «Allianz Arena», οι Βαυαροί του Βινσέντ Κομπανί επιβλήθηκαν με 4-0 της Βέρντερ Βρέμης και έφθασαν στο 5/5 καθήμενοι στην κορυφή της Bundesliga.


Σκόραρε δύο φορές ο Χάρι Κέιν και έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν, παρ' ότι ακόμα δεν μπήκε ο Οκτώβριος! Ο Άγγλος πέτυχε νέο ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε με σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι «έσπασαν» το... φράγμα των 100 σε 105 παιχνίδια! 

