Επεισόδια στην Ουτρέχτη πριν το παιχνίδι με τη Λιόν στο Europa League (vid)

Στο κέντρο της Ουτρέχτης έλαβαν χώρα άγριες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, με δεκάδες εμπλεκομένους να μάχονται σώμα με σώμα. Δεν έλειψαν οι ρίψεις καπνογόνων, τραπεζιών και καρεκλών, με την κατάσταση να ξεφεύγει επικίνδυνα.
Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να περιορίσει την ένταση, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την τάξη πριν το παιχνίδι στο «Stadion Galgenwaard».
FC Utrecht vs Lyon (right) in the city center of Utrecht this afternoon 💥🇳🇱 pic.twitter.com/2eFlIi42zw— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 25, 2025