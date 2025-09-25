Επεισόδια στην Ουτρέχτη πριν το παιχνίδι με τη Λιόν στο Europa League (vid)

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Ουτρέχτη - Λιόν για την League Phase του Europa League (25/9, 22:00), η ολλανδική πόλη έγινε πεδίο μάχης.

Στο κέντρο της Ουτρέχτης έλαβαν χώρα άγριες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, με δεκάδες εμπλεκομένους να μάχονται σώμα με σώμα. Δεν έλειψαν οι ρίψεις καπνογόνων, τραπεζιών και καρεκλών, με την κατάσταση να ξεφεύγει επικίνδυνα.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να περιορίσει την ένταση, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την τάξη πριν το παιχνίδι στο «Stadion Galgenwaard».